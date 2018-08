Política

Investidura de Pedro Sánchez

Todos los grupos rechazan el discurso de Pedro Sánchez

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/03/2016

El líder de Podemos critica que Sánchez se haya limitado a hablar de "buenas intenciones" y que no haya entrado al fondo del pacto PSOE-Ciudadanos.

El discurso para la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la que llega con un pacto con Ciudadanos, ha decepcionado al resto de grupos parlamentarios, la mayoría de los cuales han ratificado su posición en contra en la votación de mañana e incluso Coalición Canaria, que en principio lo apoyaba, se abstendrá.

Una de las pocas opiniones elogiosas que se han escuchado ha sido la del otro socio del acuerdo, Ciudadanos, que por boca de su portavoz, Juan Carlos Girauta, se ha congratulado de poder oír en la tribuna algunas de las propuestas más "queridas" para su partido, como el nuevo marco de relaciones laborales o el pacto por la educación.

A Girauta no le ha importado que Sánchez haya obviado en su discurso la parte en la que se refería a la eliminación de las diputaciones provinciales y ha dejado claro que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sí hablará de ello mañana.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha tildado de "decepcionante" el discurso con el que el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha abierto el debate de este martes en el Congreso y ha justificado haberse reído durante la alocución del aspirante alegando que "la ironía a veces es la respuesta más digna a la decepción".

Así lo ha asegurado Iglesias tras finalizar la primera jornada de un debate de investidura que ha calificado de "farsa". "He escuchado a Sánchez decir que los sabores auténticos son los que se entremezclan y a mí el sabor del pacto del señor Rivera y el señor Sánchez me sabe a más de lo mismo, a lo de siempre", ha comentado.

Desde su punto de vista, el aspirante socialista se ha limitado a "hablar de buenas intenciones" pero no ha entrado en el fondo de su pacto con el partido naranja y tampoco se ha posicionado sobre lo que, en su opinión, "conviene a España", que es "un gobierno de coalición progresista".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado hoy que su grupo votará que no a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, después de que no hayan alcanzado ningún acuerdo y de que no les haya hecho "ningún guiño" en su discurso.

Minutos antes, la dirección del PNV hacía público un comunicado en el que avanzaba que votará "no" a la investidura de Sánchez, después de que en su discurso de "casi cien minutos no ha habido ni una sola referencia a la cuestión vasca".

EH Bildu ha criticado que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no hable de derogación de leyes como la reforma laboral y haya "contado un cuento" en su discurso de investidura.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha afirmado que "aunque utilice la palabra cambio, por más que insista, no hace creíble la oferta que presenta a la izquierda".

En opinión de Beitialarrangoitia, Sánchez "comete un nuevo fraude" con el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, por lo que ha reiterado que el voto de mañana a la investidura será negativo.

