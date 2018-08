Política

Votación del día 3

El PNV votará no a la investidura de Pedro Sánchez

Agencias | Redacción

01/03/2016

El partido ha realizado este anuncio después de que en el discurso en de investidura Sánchez en "casi cien minutos no ha habido ni una sola referencia a la cuestión vasca".

El PNV ha anunciado hoy, martes, en un comunicado que votará no a la investidura del candidato socialista a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El partido presidido por Andoni Ortuzar se ha mostrado dispuesto a negociar con el PSOE a partir del día 5, cuando se celebre la segunda votación de investidura, sobre unas "bases distintas".

De hecho, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que, tras fracasar el intento de investir al candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, el PSOE intentará a partir de la semana próxima "relanzar negociaciones" y ha apelado a que los acuerdos se hagan "con otros mimbres para poder empezar a hacer un nuevo cesto".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha apuntado que, tras votar este miércoles 'no' a la investidura de Sánchez, no cree que haya "sorpresas" hasta el viernes a la tarde, ya que "no hay tiempo para ello".

Para el diputado jeltzale, la semana próxima se pondrá el contador en marcha, con dos meses en los que cree que habrá un diálogo "multipartito". "El PSOE es un agente muy importante a la hora de conformar posibles acuerdos, pero tendrá que hacerse con otros mimbres para poder empezar a hacer un nuevo cesto", ha agregado.

