Política

Investidura de Pedro Sánchez

Sánchez: 'No hay mayoría suficiente para un Gobierno de izquierdas'

EITB.EUS

01/03/2016

La sesión ha terminado nada más finalizar Sánchez su discurso. Mañana será el turno de los grupos parlamentarios y tras las réplicas tendrá lugar la primera votación.

Pasadas las 16:30 horas ha comenzado el discurso de investidura del candidato a presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

El único punto del orden del día ha sido la intervención del líder del PSOE. El candidato socialista ha expuesto durante alrededor de una 1 hora y 40 minutos su programa de Gobierno y ha solicitado la confianza del Congreso de los Diputados.

La sesión se ha levantado cuando Sánchez ha finalizado su primer discurso. El Pleno se retomará mañana miércoles por la mañana.

El líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado su primera intervención en el debate de investidura subrayando que es tiempo de "cambio", de "diálogo" y de "entendimiento entre diferentes partidos e ideologías".

"Hoy no estamos en campaña electoral", ha remarcado Sánchez, para quien si este debate termina sin acuerdo para investir presidente significará que los diputados han hecho "mal" su trabajo, pues los ciudadanos les han "encargado que democráticamente" los representantes políticos busquen "un acuerdo mayoritario".

Si bien Sánchez ha avisado de que no hay mayoría suficiente para un Gobierno de izquierdas. El líder del PSOE ha advertido a Podemos de que es "absurdo" discutir sobre "sillas" y "reparto de poderes" porque no hay una mayoría suficiente en la Cámara para sumar un Gobierno de izquierdas". "No suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de disputados suficiente para conformar un Gobierno de un único color político", ha dicho Sánchez en la primera sesión del debate de investidura tras resaltar que se ha creado "una falsa esperanza" de que existía esa posibilidad.

Sánchez ha utilizado en su discurso frases reiterativas dirigidas a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, para pedirles que no den la espalda a sus propuestas: "Todo esto lo podemos hacer la próxima semana".

Sin embargo, ha argumentado que quienes realmente han conseguido una amplísima mayoría son las "fuerzas del cambio", y ha pedido la unión de todos para hacer un "gobierno del cambio", renunciando a egoísmos de partidos. Para Sánchez, lograr ese entendimiento "no significa renunciar a nada" ni "traicionar a nadie".

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha dado las gracias a Ciudadanos por su "valentía y coraje" por dar ese "primer paso" hacia "la solución", que ha demostrado que es posible que "dos grupos políticos con ideología y programas diferentes pueden buscar puntos de entendimiento".

Pedro Sánchez ha tendido hoy la mano al PP para dialogar y acordar "grandes temas de Estado", como la integridad territorial, la reforma constitucional y la unidad de los demócratas frente al terrorismo. En su discurso de investidura, Sánchez ha confiado en que el PP actúe "con la misma lealtad" que, según él, han tenido los socialistas cuando han estado en la oposición. Además, ha dicho tener la mano tendida para reconstruir consensos "rotos", como el Pacto de Toledo sobre las pensiones o conseguir un pacto educativo.

Programa de Gobierno

El candidato socialista ha remarcado que el Grupo Parlamentario Socialista "no exige nada, no tenemos líneas rojas, solo firmes convicciones". Así, ha repasado las grandes propuestas de su programa de Gobierno.

El secretario general del PSOE ha expresado hoy su compromiso de poner en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que incluya la negativa a aprobar nuevas amnistías fiscales. Asimismo, se ha comprometido a reducir la carga tributaria de las rentas del trabajo, hecho que compensará con otro tipo de rentas y de impuestos medioambientales.

Asimismo, ha afirmado que consolidar una recuperación económica sostenible y más justa exigirá la unión de todos y también ha subrayado que para ello se requieren de tres compromisos: el primero, un cambio de modelo de crecimiento basado en la innovación y en la mejora de la productividad; el segundo compromiso, un pacto de Estado de la Energía; y el tercero, el fortalecimiento de la estabilidad presupuestaria, con un cambio "radical" en las orientación de las políticas de reducción del déficit público.

En materia de empleo, ha garantizado que su gobierno recuperará el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años y aprobará un Plan de Choque para los parados de larga duración. Asimismo, ha dicho que suprimirá y derogará los elementos de la reforma laboral aprobada por el PP que han sido la cuna de la precariedad laboral y de la desprotección. También ha insistido en aprobar un contrato temporal de dos años de límite con indemnizaciones por despido crecientes en el segundo año.

Además, se ha comprometido a reformar la actual ley hipotecaria para eliminar de forma "automática" las cláusulas abusivas y para reconocer el derecho de las personas en situación de insolvencia sobrevenida al acceso de una vivienda de alquiler social. Asimismo, ha insistido en subir el Salario Mínimo Interprofesional y en aprobar un Ingreso Mínimo Vital para atender la situación de 750.000 hogares que carecen de todo ingreso económico.

Por otra parte, ha abogado por un pacto sanitario que restablezca "de inmediato" la universalidad de la cobertura asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS) e incluir en este a todas las personas que vivan en España, "sin importar su origen o condición".

Pedro Sánchez, se ha comprometido hoy a impulsar una "auténtica revolución" en materia de regeneración democrática. Entre ellas, ha avanzado lo que ha denominado "revolución" en el nombramiento de cargos de designación parlamentaria y en el procedimiento de intervención del Parlamento ante cargos designados por el Gobierno como el del fiscal general del Estado o el gobernador del Banco de España. En este aspecto, ha asegurado hoy que si accede a La Moncloa prohibirá la concesión del indulto en delitos vinculados con la corrupción y la violencia machista.

El socialista Pedro Sánchez ha tendido la mano "a todos" los partidos políticos para abordar la reforma de la Constitución, con la creación en el plazo de un mes de una subcomisión parlamentaria que acuerde el "perímetro" de dicha reforma.

En cuanto al tema catalán, ha dicho que quiere ayudar a un "nuevo entendimiento entre catalanes, y entre éstos y el resto de compatriotas españoles". En su discurso, ha señalado que ha faltado diálogo "durante años" en las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat. A su vez, se ha comprometido ante la Cámara "con algunas" de las peticiones de la Generalitat como la financiación suficiente de la Ley de Dependencia, el incremento del presupuesto para políticas activas de empleo o la recuperación de los fondos para el programa de desarrollo rural.