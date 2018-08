Política

Rajoy llamará a Sánchez tras el debate de investidura

Agencias | Redacción

03/03/2016

Pedro Sánchez atenderá a Rajoy, si le llama, pero el PSOE descarta que puedan llegar a acuerdos.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, llamará al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de la segunda votación del debate de investidura, "para tratar de conseguir un acuerdo que dé a España un gobierno estable y de futuro".

Lo ha anunciado hoy la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una entrevista en Tele 5, en la que ha asegurado que Rajoy reiterará a Sánchez su propuesta de gran coalición con Ciudadanos al considerar que es lo mejor para el país.

"Sí, sí, lo hará, como lo ha hecho en otras ocasiones", ha respondido Cospedal al ser preguntada y ha insistido en que el PP va estar "luchando hasta el último día" para lograr un gobierno estable.

Ha advertido, no obstante, de que si el líder socialista no se mueve de su pacto con Ciudadanos y únicamente quiere contratos de adhesión es "muy difícil" que se pueda llegar a acuerdos y, por tanto, habrá que ir a nuevas elecciones.

También se ha dirigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien le ha dicho que se "equivoca", si cree que va a decir al PP lo que tiene que hacer.

Ha recalcado que el candidato de su partido se llama Mariano Rajoy y ha señalado que ellos no han pedido al PSOE que quiten al candidato que "se han negado" a hablar con el PP y que ha tenido el "peor" resultado de la historia de los socialistas.

"Lo que ocurre es que Rivera sabe que en un posible pacto PP-PSOE, Ciudadanos no es necesario", ha subrayado, al tiempo que ha hablado de "excusas" para no ir más allá de intereses personales o partidistas, porque "la postura de Rivera y Sánchez, estuviera Rajoy o no, sería la misma".

Sobre un acuerdo PSOE-Podemos, ha señalado que "todo puede pasar", aunque ha señalado que siempre "los socialistas y los antiguos comunistas se han dado de tortas más que nadie".

El PSOE descarta acuerdos con el PP



El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha asegurado este jueves que el líder de su partido, Pedro Sánchez, se pondrá al teléfono si el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le llama si fracasa su investidura, pero ha subrayado que en este debate ya se ha visto que no pueden llegar a un acuerdo.

"Desde luego, si alguien llama a Pedro Sánchez, siempre descuelga el teléfono", ha asegurado, para después recalcar que "si alguien a estas alturas alguien piensa" que el PP y el PSOE podrían ponerse de acuerdo "es que no ha asistido al debate de 15 horas" que tuvo lugar entre el martes y el miércoles en el Congreso.

