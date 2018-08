Política

Primera votación

Los grupos parlamentarios rechazan la investidura de Pedro Sánchez

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/03/2016

Como estaba previsto, solo PSOE y Ciudadanos han votado a favor de Sánchez y, por lo tanto, el viernes se llevará a cabo la segunda y definitiva votación en el Congreso de los Diputados.

El Congreso de los Diputados ha rechazado la investidura como presidente del Gobierno del candidato socialista, Pedro Sánchez, al no haber obtenido la mayoría absoluta en la primera votación, ya que sólo le han apoyado los diputados del PSOE y de Ciudadanos.

El resultado ha sido de 130 a favor, 219 en contra y una abstención, por debajo de los 176 votos a favor requeridos para ser investido en primera vuelta, por lo que Sánchez deberá someterse a una nueva votación -en la que ya sólo necesita mayoría simple- el próximo viernes.

Tal y como estaba previsto, Sánchez ha obtenido el apoyo de los diputados del PSOE, de Ciudadanos y de Nueva Canaria y el rechazo del resto de grupos parlamentarios, a excepción de la abstención de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

El próximo viernes, 48 horas después, como marca la Constitución, la canidatura de Perdo Sánchez se someterá de nuevo al escrutinio de la Cámara Baja. La votación no podrá tener lugar antes de las 19:45 horas de ese día, aunque previamente, desde las 18:30 horas, se celebrará un debate.

Para ese segundo intento, el socialista sólo necesitará una mayoría simple del Congreso, sumar más síes que noes, una posibilidad que parece también bastante improbable.

En ese debate Sánchez ya no podrá hablar todo el tiempo que quiera sino que su discurso no podrá superar los diez minutos. Los grupos parlamentarios contarán, por su parte, con cinco minutos cada uno para fijar posición.

Si tras esta segunda ronda el Congreso tampoco otorgase la confianza al candidato, se podrían tramitar sucesivas propuestas de aspirantes a presidente hasta que transcurran dos meses desde la primera votación, la de este miércoles.

Pero si en los dos meses siguientes -como muy tarde el 2 de mayo- ningún candidato logra el aval de la Cámara Baja, el presidente del Congreso someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de ambas Cámaras, convocará nuevas elecciones y lo comunicará al presidente del Senado.

Según estos plazos, los nuevos comicios tendrían lugar el domingo 26 de junio.

Reacciones tras la primera votación

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado que a partir del lunes empiezan a trabajar para "restablecer los cauces de diálogo" con el PSOE y Ciudadanos con el objetivo de intentar formar gobierno.

"A partir de la próxima semana tenemos que tender la mano otra vez a Ciudadanos y al PSOE. Esperamos que con esta sesión de investidura el PSOE se haya dado cuenta de que no puede ir solo a una gobernación que las urnas le quitaron", ha enfatizado, para añadir que el PP ha "ganado" el debate.

El lider de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que "a partir del viernes sería una buena noticia que nos reuniéramos todas las fuerzas para un gobierno de coalición progresista. Creo que hoy se ha revelado que el pacto con Ciudadanos no da para hacer un gobierno".

De este modo, el líder del partido morado ha pedido a los socialistas que "reflexionen" porque en Podemos estarán "disponibles" para buscar un gobierno de coalición también con PSOE, Compromís e Izquierda Unida-Unidad Popular.

Albert Rivera se ha mostrado "satisfecho" tras la primera sesión del debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a quien la formación naranja ha dado apoyado con el voto de sus 40 diputados: "Los españoles quieren soluciones y no problemas", ha subrayado.

En este sentido, el portavoz del partido en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta ha advertido de que los españoles premiarán a los partidos "constructivos" y castigarán a los que esperan que pasen los plazos para que haya elecciones y a los que intentar dar "lecciones de superioridad moral", en alusión a PP y Podemos, respectivamente.

Un debate crispado

El debate de la sesión de investidura de Pedro Sánchez se ha desarrollado en un ambiente tenso y crispado con enfrentamientos directos de Mariano Rajoy y Pablo Iglesias con el candidato socialista.

Rajoy ha recurrido a la ironía para despreciar la candidatura de Pedro Sánchez a la investidura como presidente del Ejecutivo, acusándole de "engañar" a los ciudadanos, ser un "bluf" y una "amenaza" para España.

Por su parte, Iglesias ha pedido a Sánchez que atienda a los principios del PSOE, y desconfíe de los que en su partido "tienen manchado su pasado de cal viva", en referencia a los GAL y al expresidente del Gobierno Felipe González, que según Iglesias, convirtió al PSOE "en el partido del crimen de Estado".

En cuanto a los grupos vascos, tanto el PNV como EH Bildu han mostrado su rechazado a la candidatura de Pedro Sánchez, pero con matices. Mientras la coalición soberanista ha dado un ?no? rotundo, los jeltzales han mostrado su disposición al diálogo con los socialistas.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que su grupo no puede votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, porque el candidato socialista no ha incluido en su propuesta de gobierno ninguno de los "asuntos que interesan" a Euskadi.

Esteban ha indicado también que el acuerdo de los socialistas con Ciudadanos "hace muy difícil" el apoyo de los jeltzales, ya que en ese pacto no reconoce el derecho a decidir y aboga por invadir competencias del autogobierno vasco.

La diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha dicho que "no hay margen para la duda, lo que nos intentan vender como cambio o incluso como progresista, no es más que un nuevo intento de fraude" y "se lo vamos a decir claro: no cuenten con nosotras", ha enfatizado.

Además, ha avisado de que no cuente con su voto sin el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, el fin de las medidas de excepción en la política penitenciaria y la restitución de los derechos sociales.