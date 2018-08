Política

Athletic-Olympique de Marsella

Seguridad dice que la Ertzaintza evitó una batalla campal en Bilbao

agencias | redacción

04/03/2016

Beltrán de Heredia cree que "la Ertzaintza actuó con planificación, proporcionalidad y profesionalidad", pero PP y UPyD han pedido su dimisión por incapacidad.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha avalado hoy el dispositivo establecido por la Ertzaintza con motivo del partido entre el Athletic de Bilbao y el Olympique de Marsella y ha dicho que la actuación de los agentes evitó una "batalla campal" en la capital vizcaína el pasado 25 de febrero.

"La Ertzaintza actuó con planificación, proporcionalidad y profesionalidad", ha resumido Beltrán de Heredia en el pleno de control de hoy, en el que ha recibido las críticas del PSE, PP y UPyD por ese operativo, que han calificado de insuficiente.

Además, tanto la parlamentaria de PP Nerea Llanos como el de UPyD Gorka Maneiro han solicitado la dimisión o el cese de Beltrán de Heredia, a la que han acusado de "ineptitud" e "incapacidad", y le han recordado sus conflictos con los sindicatos de la Ertzaintza y la repetición de situaciones como las vividas en Bilbao el pasado jueves.

Ese día un grupo de ultras de ambos equipos se enfrentaron en unos incidentes que se saldaron con cinco personas detenidas, varios heridos y destrozos en el centro de Bilbao.

Beltrán de Heredia ha insistido en que el plan de seguridad ante un partido calificado de alto riesgo se elaboró con antelación suficiente y ha afirmado que sí hubo agentes en la calle y que éstos cumplieron con el "trabajo encomendado".

Ha añadido que la actuación de la Ertzaintza evitó una "batalla campal", al tiempo que ha asegurado que los agentes estaban distribuidos en "lugares estratégicos", "controlaron la situación" en cuanto se iniciaron los altercados y evitaron que éstos se extendieran a otros lugares de Bilbao y generaran "más daños a las personas".

Ha reconocido que es "muy difícil, cuando no imposible" evitar al 100 % este tipo de altercados y ha respondido a las críticas afirmando que "exagerar" lo ocurrido no va hacer que sucediera "lo que no ocurrió".

