'Tal vez llegamos tarde, pero esta situación también es por nosotros'

04/03/2016

El líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi ha declarado, en una entrevista realizada en ETB, que hay que "desdramatizar" la autocrítica: "Admitir los errores es signo de madurez política".

El líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi ha declarado que "tal vez" llegaron tarde, pero que la situación actual también es gracias a ellos, tras modificar la estrategia hacia vías exclusivamente políticas.

Desde que quedara en libertad el pasado 1 de marzo, esta es la primera entrevista que concede, y se la ha dado a los informativos de ETB 'Gaur Egun' (euskera) y 'Teleberri' (castellano). El líder de la izquierda abertzale ha pasado seis años y medio de cárcel por el caso Bateragune.

El exportavoz de Batasuna y secretario general de Sortu ha dicho que se debe "desdramatizar" el concepto de la autocrítica. "Admitir los errores es señal de madurez política. Nacimos del pueblo y estamos a su servicio. Aunque hayamos hecho las cosas bien o mal, las hemos hecho pensando que eran buenas para la ciudadanía. La autocrítica se la concedemos al pueblo, estamos dispuestos a hacer una autocrítica del tamaño que nos pida la sociedad, con una sonrisa y con tranquilidad", ha añadido.

En sus palabras, la izquierda abertzale tenía que haber sabido "interpretar antes que teniamos que salir de la confrontación armada y volver a las vías políticas. Tuvimos que haberlo hecho antes". Otegi ha criticado que a algunos les interese unirles aún con el pasado.

Sin embargo, cree que la propia izquierda abertzale ha aportado "mucho" a este escenario de convivencia, y ha dicho que los tres días que lleva fuera de la cárcel lo ha visto con sus propios ojos, porque la gente le ha "reconocido" la apuesta hecha por la paz, "desde el PNV al Partido Socialista, incluso populares", que no ha querido citar por el posible daño que les pudiera hacer, y "personas cercanas a víctimas de ETA".

"Proyecto de liberación"



También ha sido preguntado durante la entrevista sobre su posible candidatura a lehendakari, pero no lo ha aclarado. De hecho, le ha restado importancia, al subrayar que lo realmente importante es ofrecer un "proyecto sólido" a la ciudadanía: "Este pueblo necesita un proyecto de liberación".

"No estoy aquí para hacer carrera política. Lo que necesitamos es un proyecto sólido para ofrecer al pueblo. No estoy en política para ser candidato a lehendakari, sino para ofrecer a los ciudadanos un proyecto sólido en lo social y político", ha destacado.

También cree que se ha delegado demasiada responsabilidad sobre su persona con el tema de la candidatura, y cree que su labor se debe centrar en "construir un proyecto independentista y socialista para este país", "escuchando y hablando con la gente", en haras de lograr "una sociedad más justa".

Presos de ETA



Al ser preguntado sobre los posibles pasos que debería de dar ETA, Otegi ha recordado que ha pasado los últimos seis años en la cárcel, y que eso deja en evidencia que "no se puede hablar en libertad". "Ese es el contexto para entender la situación", ha explicado. Así, ha dicho que ETA ha hecho "lo que debe", y no porque se lo haya exigido alguien, sino "porque tiene un compromiso con este pueblo".

Respecto a los presos, Otegi ha subrayado que respetar la legalidad no es nada nuevo. En su opinión, es el Estado el que "fuerza la legalidad para no aplicarla", y los presos han tenido que adaptarse en el día a día de la prisión. Ha añadido que lo que no ha cambiado en estos años es que cientos de presos y refugiados siguen lejos de sus casas, y cree "de sentido común" que vuelvan a Euskal Herria.

Para ello, "el debate de verdad" es poner sobre la mesa las herramientas para lograrlo, según el líder abertzale, subrayando en todo momento que "la última palabra" es de los propios presos.

Empatizar con las víctimas

Durante la parte más humana de la entrevista, ha lamentado la pérdida de su madre, otros familiares y amigos durante su estancia en prisión; pero ha asegurado que eso no le ha llevado a ser "rencoroso" con los que le llevaron a la cárcel, y ha entendido lo que sintieron algunas víctimas de ETA al recibir una llamada diciendo que habían perdido un familiar.

En este capítulo, ha citado a Nelson Mandela, quien dijo al salir de la cárcel que no guardaba ningún rencor hacia sus enemigos, porque "viviendo en el rencor sigues siendo preso".

Independencia

Al ser preguntado sobre las ansias de independencia, Otegi ha respondido que son los que están a favor del régimen actual quienes dicen que se ha debilitado, que él no piensa de la misma manera. Ha añadido que cuando se ponga el proceso independentista en marcha se sabrá qué es lo que en realidad quiere la sociedad.

"Nuestra voluntad es acumular una amplia mayoría a favor de la independencia. Nosotros haremos una propuesta a la ciudadanía, y será el pueblo el que decida. Si el pueblo no quiere, no seremos independientes, pero yo estoy convencido de que Euskal Herria será independiente", ha remarcado.

Homenajes

Cuando salió de la cárcel de Logroño, Otegi realizó sus primeras declaraciones públicas cerca de la puerta de la prisión, y el mismo día, a la tarde, lo hizo en el acto de recibimiento en Elgoibar.

Para mañana han convocado el principal acto de la izquierda abertzale para con su líder, en el Velódromo de Anoeta, y el mitin que ofrecerá Otegi ha creado gran expectación, entendiendo que marque la nueva estrategia de la izquierda abertzale.