Respuesta a Otegi

Pablo Iglesias sobre la oferta de Otegi: 'Va a ser que no'

Agencias | Redacción

06/03/2016

El secretario general de Podemos hizo referencia a las declaraciones que Arnaldo Otegi había realizado en el velódromo de Anoeta dirigidas a la "la 'nueva izquierda española'.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista concedida ayer al programa 'La Sexta Noche', hizo referencia a las declaraciones que Arnaldo Otegi había realizado en el acto de bienvenida por su reciente puesta en libertad celebrado este sábado en el Velódromo de Anoeta.

En las citadas declaraciones el dirigente de Sortu emplazaba a "la nueva izquierda española" a sumarse para poner en marcha "procesos constituyentes en las naciones del Estado" cuando comprueben que en España "es imposible la democratización". Iglesias ante eso contestó que "va a ser que no".

"Estoy orgulloso de ser español y claro que mi patria se puede democratizar", apuntó Iglesias, para quien "Podemos es una fuerza política española y vasca también". "Nosotros no nos vamos a hacer independentistas, pero no me parece mal que los haya y que podamos debatir", añadió.

Por otra parte, afirmó que, "como demócrata", no se alegra de que alguien "por hacer un partido político esté en la cárcel" en relación con la reciente salida de prisión del exportavoz de Batasuna. "Me parece que es un retroceso democrático", señaló.

Eguiguren: "La sociedad vasca no está por abrir frentes"

El expresidente de los socialistas vascos Jesús Eguiguren ha respondido hoy al líder de la izquierda abertzale que "la sociedad vasca no está por abrir frentes".

Jesús Eguiguren, quien ha expresado en distintas ocasiones su postura crítica con el encarcelamiento de Otegi, ha opinado que el discurso que este pronunció ayer fue "duro" y estuvo dirigido a "cohesionar a sus bases", que estaban "faltas de liderazgo y de mensaje político".

En cuanto al llamamiento de Otegi a abrir en Euskadi "el segundo frente al Estado cuanto antes", Jesús Eguiguren ha asegurado que "con un frente ya nos basta, con el frente de Cataluña".

