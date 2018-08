Política

Juicio en la AN

El fiscal pide 86 años para el miembro de ETA Eneko Gogeaskoetxea

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/03/2016

El Ministerio Público le acusade intentar matar al rey Juan Carlos durante la inauguración del Guggenheim.

El fiscal ha pedido 86 años de cárcel para el miembro de ETA Eneko Gogeaskoetxea acusado de intentar matar al rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997, atentado frustrado en el que fue asesinado el ertzaina José María Aguirre Larraona.

De esta forma, el representante de la Fiscalía ha rebajado en nueve años lo que solicitaba en sus conclusiones provisionales al retirar el cargo por el delito de pertenencia a banda armada al haber sido el acusado ya enjuiciado con anterioridad por el mismo.

Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, el fiscal ha mantenido que el procesado cometió, entre otros, delitos contra la Corona, homicidio y depósito de armas de guerra.

Por su parte, la abogada del acusado ha reclamado su absolución al estimar que no se ha probado su participación en los hechos y alternativamente, en caso de que el tribunal aprecie lo contrario, penas menores entre otros motivos porque a su juicio no hay delito contra la Corona ya que el objetivo era el Museo Guggenheim y no el rey.

Durante la primera jornada del juicio, celebrada el pasado 11 de febrero, Gogeaskoetxea negó las acusaciones del fiscal.

Ese mismo día testificó el miembro de ETA Kepa Arronategi, ya condenado por estos hechos, que aseguró que Gogeaskoetxea no participó en esta acción y que si le implicó tras ser detenido fue por las presiones que dijo sufrió de la Ertzaintza.

Arronategi aclaró además que el comando pretendía atentar contra el Museo Guggenheim, pero no matar al rey.

Según el fiscal, no se han acreditado malos tratos a Arronategi durante su declaración ante la Ertzaintza y ha citado como pruebas contra Gogeaskoetxea, como que huyó al enterarse que le buscaban, y huellas suyas encontradas en un caserío usado por miembros de ETA y en vehículos que utilizaron para el atentado.