Primarias en Podemos Euskadi

Kaliangora: 'Pedir una auditoría no es un ataque a Podemos'

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/03/2016

La candidatura derrotada en las primarias de Podemos Euskadi reitera su petición para auditar el proceso.

Los integrantes de la candidatura Kaliangora de Podemos Euskadi han reiterado su petición a la dirección estatal para que se realice una auditoría externa sobre el proceso de primarias vascas, ante la "sospecha" de que se hayan producido diversas "irregularidades". Entre otros aspectos, han destacado que, en los días de votaciones, se inscribió el 25% de los votantes, un total de 775 personas.

Kaliangora ya reclamó, junto a otras candidaturas, que se efectuara esta auditoría el pasado lunes, de manera previa a que se dieran a conocer en Madrid los resultados de las primarias que han supuesto la elección como nueva secretaria general de Euskadi de Nagua Alba, de Aurrera Begira, y la composición del nuevo Consejo Ciudadano con 29 miembros de Aurrera Begira y seis de Kaliangora.

Sin embargo, según ha lamentado la candidata de Kaliangora a la secretaria general, Pilar Garrido, no han obtenido respuesta por el momento, aunque confía en que se acepte su petición en los próximos días. Los seis representantes de la candidatura en el Consejo Ciudadano de Euskadi trasladarán la solicitud de esta auditoría "imparcial" en su primera reunión esta tarde.

Garrido ha insistido en que "no es un ataque a Podemos", sino que "la refuerza". "Pedir transparencia es lo más normal del mundo", ha manifestado la que fuera candidata a la secretaría general, que ha precisado que, desde Kaliangora, no hablan de "orquestar nada" y tampoco pretenden afirmar que no han ganado el proceso por este motivo.

Por otro lado, ha explicado que los integrantes de Kaliangora se reunirán este sábado con el fin de analizar "cómo nos diluimos". El objetivo es establecer un calendario que será "relativamente corto" para proceder a su disolución.