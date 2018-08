Política

ABERRI EGUNA

Ortuzar: "Queremos ser libres para vivir, para decidir y para ser"

Agencias | Redacción

27/03/2016

Andoni Ortuzar, ha asegurado estar dispuesto a hablar con la izquierda abertzale de construir "un nación vasca", pero no "una Euskadi revolucionaria".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido está dispuesto a hablar con la izquierda abertzale de construir "un nación vasca", pero no "una Euskadi revolucionaria", y le ha pedido que aclare cuál es su prioridad, si ser de "izquierdas" o ser "abertzale".

Durante su intervención en el acto político, celebrado bajo el lema 'Bultzada Berri Bat en la Plaza Nueva de Bilbao, Ortuzar ha admitido que le gustaría "poder compartir más espacios de acuerdo y colaboración con la izquierda abertzale", con quien el PNV ha acordado la Ley Municipal o en Eudel. No obstante, considera que ésta tiene que "clarificarse" y decantarse por lo que es "más importante" para ellos, si ser de izquierdas o ser abertzale.



A su juicio, "no es lo mismo pretender una nación vasca", que el que se quiera, "desde la revuelta social y la lucha antisistema, llegar a una Euskadi revolucionaria". "Sobre la primera opción estamos dispuestos a hablar, sobre la segunda que llamen a otra puerta, porque esa Euskadi y ese modelo de sociedad no son los nuestros", ha añadido.



Andoni Ortuzar ha manifestado que, de momento, solo ve "mensajes confusos" en la izquierda abertzale y ha advertido de que el PNV no cree "en el conflicto como fuente de resolución de los problemas". "El conflicto siempre crea más conflicto.



El conflicto es siempre la última opción, una mala última opción, sobre todo para pueblos pequeños como el nuestro. Y, en todo caso, antes de pensar en conflictos con el Estado, habrá que poner más énfasis, más dedicación a acordar aquí, en Euskadi, entre vascos", ha apuntado en referencia a su objetivo de lograr un nuevo estatus para Euskadi.



"Queremos ser libres"



"Somos nacionalistas vascos, abertzales. Creemos en una patria vasca y queremos hacerla crecer. Ni lo global ni el entorno político nos lo va a poner fácil, pero confiamos en nosotros mismos, en la capacidad de las mujeres y hombres de este país para seguir impulsando este proyecto llamado Euskadi", ha asegurado.



Haciendo mención a su eslogan para este Aberri Eguna, ha reclamado "impulsos de libertad y de decisión". "Euskadi es nuestra nación, nuestra única patria, y queremos ser libres, libres para vivir, libres para decidir, libres para ser", ha añadido.

Urkullu aboga por un nuevo estatus

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha abogado por un nuevo estatus político para Euskadi "de soberanía compartida" que le convierta en "más Estado vasco". De esta forma, ha apostado por pasar de "la interdependencia a más soberanía".

En el acto del Aberri Eguna del PNV celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao bajo el lema 'Bultzada Berri Bat' (un nuevo impulso), Urkullu ha asegurado que su partido trabaja "el presente para construir el futuro" y se ha marcado como objetivo lograr "un nuevo estatus político que actualice el modelo de relación con el Estado".

"Hablamos de diálogo y entendimiento, hablamos de negociación y acuerdos, hablamos de pacto. El pacto es la raíz de la Confederación de los Estados Vascos, la Nación Foral. Es el ejemplo de la soberanía compartida. Desde la fórmula de los Estados Vascos a más Estado vasco. Desde la interdependencia a más Estado vasco", ha indicado.

A su juicio, ésa "es la esencia de un nacionalismo cooperativo, colaborativo, inclusivo en un marco complejo de soberanías superpuestas en sociedades plurales como la nuestra".