PNV y Podemos creen que sería un fracaso volver a convocar elecciones

Agencias | Redacción

28/03/2016

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha reiterado que su partido desea "también el cambio en Euskadi", lo que pasa por "quitar del gobierno" al PNV.

PNV y Podemos Euskadi han coincidido en que "sería un fracaso" tener que volver a convocar elecciones generales por no haber logrado un acuerdo entre partidos para conformar un gobierno y ven con optimismo el encuentro que hoy mantendrán los secretarios generales de PSOE y Podemos.

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha afirmado que el encuentro con dirigentes del PNV ha permitido constatar coincidencias en algunos de los problemas de los ciudadanos vascos, pero no en "las soluciones" y, en esta línea, ha reiterado que su partido desea "también el cambio en Euskadi", lo que pasa por "quitar del gobierno" al Partido Nacionalista Vasco.

Alba se ha reunido este martes con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, dentro de la ronda de contactos que realiza con los partidos vascos tras su elección al frente de la dirección de Podemos en el País Vasco.



El encuentro ha durado dos horas y se ha celebrado a mediodía en la sede jeltzale de Sabin Etxea en Bilbao con la asistencia, además de Alba y Ortuzar, de la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, y del responsable del Área Institucional del EBB, Koldo Mediavilla, por parte de PNV, mientras que, por parte de Podemos, han estado también presentes el secretario de Organización del Consejo Ciudadano, Lander Martínez, y el secretario de Política, Eduardo Maura.

Constructivo y cordial

Tras el encuentro "muy constructivo y muy cordial", la líder de Podemos Euskadi ha explicado a los medios que ha analizado con los dirigentes de PNV las negociaciones de los partidos en Madrid para formar el Gobierno central y ambas formaciones han coincido en que "sería un fracaso" volver a celebrar elecciones por no haber logrado constituir un gobierno, ha explicado Alba.



Ha transmitido su optimismo ya que, a su juicio, "en las últimas semanas se han visto gestos" que animan a pensar que podría salir un acuerdo de la reunión de mañana entre los secretarios generales de PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias. "Hay una posibilidad real de construir un gobierno del cambio, que no solo saque a Mariano Rajoy de la Moncloa sino que también saque sus políticas", ha opinado.



La reunión ha dado inicio a la ronda de contactos con los partidos políticos vascos que Nagua Alba anunció tras ser elegida el pasado día 7 como nueva secretaria general de Podemos Euskadi. Su intención es mantener encuentros en próximas fechas con el resto de formaciones, si bien aún no se han concretado, han explicado fuentes de Podemos Euskadi.

El PNV con "buen tono, desde la discrepancia"

La presidenta de PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, había dicho antes de la reunión, que era una cita "de cortesía" y confiaba en un desarrollo en un "tono inmejorable, aunque desde la discrepancia".

En una entrevista en Radio Euskadi, Atutxa ha recordado horas antes del encuentro que Podemos quiere "echar" a los nacionalistas del Gobierno Vasco y "no va a negociar" con ellos, por lo que habrá cierta distancia en esa reunión.

"Podemos Euskadi es un partido que tiene todavía que buscar su hueco. Están con el 'subidón' de las generales", en las fueron la lista más votada en la Comunidad Autónoma y además, "intentando reconstruirse internamente", ha reflexionado.

A juicio de Atutxa, "hoy se abre un nuevo camino entre PNV y Podemos", si bien esa formación "busca votos en todos los caladeros posibles".

