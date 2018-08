Política

La AN procesa a 'Kantauri' por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

31/03/2016

El juez Eloy Velasco considera basándose en un informe policial que el exdirigente de ETA dio la orden de secuestrar y asesinar al concejal del PP en Ermua.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado hoy al exdirigente de ETA Josetxo Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', por ordenar el secuestro y posterior asesinato en julio de 1997 del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

Velasco ha adoptado esta decisión en un auto tras reabrir el pasado enero este sumario a petición de la Fiscalía, basándose en un informe policial sobre dos cartas manuscritas y firmadas presuntamente por 'Kantauri', en las que "daba instrucciones precisas sobre la ejecución del secuestro" y que fueron halladas en el registro en 1997 del piso que ocupaba en Basauri (Bizkaia) el comando autor del secuestro.

Así, el juez procesa ahora a 'Kantauri' como responsable de los delitos de "inducción al secuestro y asesinato terrorista".

No obstante, Velasco no podrá notificarle formalmente a 'Kantauri' este nuevo procesamiento hasta que Francia no autorice su entrega a España para ser juzgado por estos hechos.