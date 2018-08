Política

Entrevista en ETB

Martxelo Otamendi: "El lehendakari me ha decepcionado"

Redacción

14/04/2010

El ex directivo de Egunkaria cree que la reacción del lehendakari Patxi López llega tarde. "Me habría conformado con la cuarta parte de lo que ha dicho si lo hubiese declarado hace dos meses".

El director de Berria, Martxelo Otamendi, ha afirmado que a su juicio la reacción del lehendakari Patxi López ante el proceso judicial que comenzó hace siete años con el cierre de Euskaldunon Egunkaria llega tarde.

"Me habría conformado con la cuarta parte de lo que ha dicho si lo hubiese declarado hace dos meses. Decirlo ahora es fácil", ha subrayado.

Así se ha referido a las declaraciones realizadas por el lehendakari en las que señalaba que el cierre de Egunkaria fue "un atropello" y "un ataque al Estado de Derecho".

Otamendi también ha dicho que el lehendakari no ha acertado en las formas de hacer pública su declaración, ya que lo he hecho a través de su blog y "este caso merece algo más". "El lehendakari me ha decepcionado", ha indicado.



En una entrevista en ETB, Otamendi ha destacado que "no se ha hecho justicia", lo que ha ocurrido es que ha habido "una absolución". "Para que haya justicia tiene que haber una reparación moral, una reparación económica y habría que reconocer el daño causado", ha explicado.

El ex directivo de Egunkaria ha señalado que siempre ha confiado en que este proceso judicial debía acabar en una absolución, aunque también ha reconocido que cuando fue arrestado se vio en un callejón si salida.

"Obviamente, cuando 12 guardia civiles entran en tu casa de madrugada, te encañonan con un pistola, te arrestan, te incomunican y te torturan, piensas que la vida se te complica", ha indicado.

No obstante, Otamendi ha explicado que cuando vio las imágenes de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Donostia-San Sebastián en febrero de 2003 entendió que "esto tenía solución". "En ese momento comprendí que en Euskal Herria todos estaban convencidos de que éramos inocentes y eso nos ayudo".

En su opinión, lo peor de estos siete años ha sido "observar como un proyecto en el que estaban involucrados miles de personas se tira por un informe de la Guardia Civil" que ahora se ha demostrado que se basaba en meras especulaciones.

Otamendi ha destacado las muestras de solidaridad recibidas "tanto en Euskal Herria como en Cataluña". Preguntado por si ha echado en falta algún apoyo concreto, ha dicho que "esperábamos el apoyo de la asociación de empresarios".

"Además de un medio informativo, éramos una empresa importante de Gipuzkoa, teníamos 150 trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo... Desde los sindicatos nos arroparon, pero no por parte de la asociación de empresarios", ha indicado.