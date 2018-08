Política

Entrevista

Otegi: 'A una parte del Estado le conviene que ETA vuelva'

Agencias | Redacción

18/04/2016

El líder de la izquierda abertzale ha negado, por "equivocado", el argumento de la derrota policial de ETA. Otegi será entrevistado mañana, martes, en el espacio 'Azpimarra' de ETB-1.

El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha acusado a sectores del Estado de estar interesados en que siguiese la violencia terrorista: "les hubiese convenido que ETA hubiese seguido matando y a una parte del Estado le conviene que volviera. Me consta que es así". Otegi será entrevistado mañana, martes, en el espacio ‘Azpimarra’ de ETB-1.

Otegi ha negado en una entrevista concedida al programa ‘Salvados’ de La Sexta, por "equivocado", el argumento de la derrota policial de ETA ya que, a su juicio, tenía capacidad para seguir haciendo atentados y captar nuevos militantes cuando decidió el cese definitivo de la violencia.

En este sentido, ha defendido que el fin de la violencia de ETA fue una respuesta a la apuesta por las vías políticas emprendida por la izquierda abertzale.

Agradezco a @jordievole la posibilidad de haberme expresado con libertad en su programa.Queda pendiente una entrevista mirando al futuro — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 17 de abril de 2016

Por otro lado, Otegi considera "absurda" la exigencia de condenar la violencia de ETA ya que, a su juicio, "no contribuye en nada en la actual situación". "¿Cómo me puedes pedir a mi ahora que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía y además he pagado claramente por no hacerlo porque yo he sido ilegalizado, he sido detenido, he sido encarcelado", ha dicho el líder abertzale.

“Cuidado con la arrogancia”

Se le ha recordado que ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos a lo que Otegi ha denunciado ese argumento como "un dardo envenenado" y ha advertido pidiendo "cuidado" contra la "arrogancia de espetar al otro que sólo ha conseguido tal o que sólo ha conseguido sufrimiento porque eso lo único que hace es humillar a determinada gente".

Dice no contemplar "otro horizonte" que el desarme de ETA, pero ha vuelto a acusar al Gobierno de no tener ningún interés en que se produzca.

ue se produzca.