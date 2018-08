Política

Gobernabilidad

Rajoy invita a Sánchez 'a trabajar por un Gobierno de gran coalición'

Agencias | Redacción

21/04/2016

El presidente español en funciones ha colgado un tuit con el nuevo ofrecimiento. Además, ha asegurado que volverá a trasladar al rey que carece de los votos para ser investido.

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, invita de nuevo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en esta ocasión a través de un tuit en su cuenta de Twitter, a trabajar en un Gobierno de gran coalición.

Así reza el tuit colgado por el jefe del Ejecutivo sobre las 09:15 horas:

Pedro Sánchez puede evitar las elecciones. Le invito una vez más a trabajar por un Gobierno de gran coalición que dé estabilidad a España MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 21 de abril de 2016

Rajoy también se refirió a este asunto en la rueda de prensa posterior al encuentro que mantuvo con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El jefe del Ejecutivo recordó ayer que había intentado en varias ocasiones hablar con el líder socialista para intentar buscar un acuerdo que evite repetir las elecciones y se quejó de que éste siga en su "empeño de no hablar". Ante esa posición, dijo que es "evidente" que él no podrá hacer nada y que, por lo tanto, no va a participar más en "un juego que no conduce a ninguna parte".

Fuentes de Moncloa han precisado que esta mañana se había colgado este tuit pero que no se ha producido ninguna llamada de Mariano Rajoy a Sánchez. El líder socialista tampoco ha contestado al ofrecimiento.

No tiene los votos para ser investido

Asimismo, Rajoy ha asegurado este jueves que le trasladará al rey la próxima semana, en la última ronda de consultas, que no tiene los votos para ser investido presidente del Gobierno.

"Voy a decirle lo mismo que le he dicho siempre, que no tengo los votos para gobernar", ha manifestado en una conversación informal con los periodistas en El Toboso (Toledo), tras visitar el Museo Cervantino y recorrer las calles del municipio acompañado por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Además, Mariano Rajoy ha señalado una vez más que desde el 21 de diciembre está intentado hablar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero este no quiere hablar con el PP, cuando es la "mejor" opción para el país.

Después de que Albert Rivera haya propuesto que el PP, el PSOE y la formación naranja negocien la formación de un gobierno de consenso en el que no estén ni Rajoy, ni Sánchez, ni él mismo y que esté encabezado por una figura independiente, el jefe del Ejecutivo ha contestado: "Que Rivera lo haga él primero".

Hernando: "¡Rajoy ha hecho un esfuerzo titánico!"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, se ha burlado con ironía de la invitación que ha hecho Rajoy a Pedro Sánchez a través de Twitter para trabajar en la gran coalición: "¡Rajoy ha hecho un esfuerzo titánico! ¡Ha puesto un tuit! ¡Está que lo tira!", ha bromeado.

Para Hernando, que Rajoy "ponga un tuit" invitando a conversaciones a Sánchez cuando faltan cuatro días para que empiecen las consultas con el jefe del Estado, es una "caricatura de un mal presidente".

El portavoz socialista se ha preguntado además, en una entrevista en Antena 3, "si de verdad alguien piensa a estas alturas que puede haber una gran coalición entre el PSOE y el PP".

