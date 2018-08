Política

Twitter se vuelca con la ikurriña y se indigna ante Eurovisión

EITB.EUS | Redacción

29/04/2016

Personalidades de todos los ámbitos, tanto de Euskal Herria como de fuera de la CAV y Navarra, muestran su enfado a la organización del festival y reivindican respeto a la enseña vasca.

La red social Twitter ha reaccionado en las últimas horas de manera masiva ante la inicial inclusión de la ikurriña en una lista de banderas "especialmente prohibidas" en el festival de Eurovisión que se va a celebrar en Estocolmo (Suecia) el próximo 14 de mayo. Un sinfín de usuarios han manifestado su cariño hacia la enseña vasca, mostrándola además con orgullo en cientos de imágenes; al tiempo, han evidenciado su indignación con la organización del certamen y han solicitado respeto a la misma.

Desde el jueves por la noche, varios "hastaghs" o etiquetas, que son palabras y frases cortas que los usuarios de Twitter utilizan y destacan con el objetivo de dar mayor realce a lo que comparten, han girado en torno a esta polémica; algunos de ellos, además, se han situado entre los más usados de la red. Ese el caso de #ThisIsIkurrina, con el que muchos habituales de Twitter han tratado de reivindicar el valor de la bandera vasca. Aquí hay algunos ejemplos:

La ikurriña prohibida en @Eurovision y la dejan a la altura de la del Estado Islámico ¿Algo más? #ThisIsIkurrina pic.twitter.com/4vtHZUUgLE — Endika (@endikacavada98) 29 de abril de 2016

La prohibición la ikurriña, un insulto a la inteligencia, la historia y a los vascos #ThisIsIkurrina @Eurovision https://t.co/N2HLqoRWk7 — About Basque Country (@Basque_Country) 29 de abril de 2016

#ikurrina y Eurovisión han sido otros de los temas que se han situado entre los más usados de este viernes. En este caso, la información en torno a lo que ha sucedido se ha mezclado con la opinión, mayoritariamente contraria ante ello, de los usuarios que han incluido dichas etiquetas en sus tuits:

Estamos orgullosos de llevar la Ikurriña por todo el mundo #ikurriña pic.twitter.com/qblxATnCpt — Leticia Canales (@Leti_canales) 29 de abril de 2016

Si Europa no quiere a los vascos, no será este vasco quien los vaya a ver en Eurovisión. Espero q otros muchos lo hagan.#Ikurriña #Ikurrina — Espectador del mundo (@andotweeteando) 28 de abril de 2016

Eurovisión se disculpa y retira el veto a la ikurriña https://t.co/SokZHJsIs4 — Carlos Estupiñan (@Charliestupinan) 29 de abril de 2016

Entre quienes han participado en la conversación de Twitter, destaca la presencia de numerosos políticos y partidos, sobre todo vascos, que han lamentado lo ocurrido y han exigido una rectificación:

La #ikurriña es una bandera legal de España y eso lo deberían saber en #Eurovision. Compararla con la del Estado Islámico nos ofende. — PP Vasco (@PPVasco) 29 de abril de 2016

Llamamos a la ciudadanía vasca, y a la diáspora en particular, a mostrarle a @Eurovision su rechazo y a pedirle a que rectifique. — Euskal Herria Bildu (@ehbildu) 29 de abril de 2016

EAJk eskatu dio Suediari ikurrina zer den azaltzea eta Eurovision festibalaren betoa saihestea #ThisIsIkurrinahttps://t.co/UGMO4BvZ2V — EAJ-PNV (@eajpnv) 29 de abril de 2016

Un despropósito que debe ser corregido cuanto antes. La Ikurriña es símbolo de todos los vasc@s @UPYD @UPyDEuskadi https://t.co/yAccnr1Qk9 — Gorka Maneiro (@Gorka_Maneiro) 29 de abril de 2016

#bideoblog Quien ha incluido la #Ikurriña en esa lista no conoce al Pueblo Vasco ni la historia de nuestra bandera.https://t.co/2egcOW9rxl — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) 29 de abril de 2016

I invite all Swedish to come and know Euskadi. Then I'm sure they will not understand anything @swedense #ThisIsIkurrina — Unai Rementeria (@urementeria) 29 de abril de 2016

Ver la ikurriña en una lista de banderas prohibidas junto a la del Estado Islamico es inadmisible. Me duele como vasco #Eurovision — Javier Maroto (@JavierMaroto) 29 de abril de 2016

This is #VitoriaGasteiz, the Capital of the Basque Country & European Green Capital. And #ThisIsIkurrina, our flag. pic.twitter.com/1RLtpXMibF

— Gorka Urtaran Agirre (@gorka__urtaran) 29 de abril de 2016





La conversación en Twitter continúa muy activa, en la tarde del viernes, en torno a esta polémica.