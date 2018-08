Twitterrek babesa eman dio ikurrinari eta Eurovision gaitzetsi du

Milaka erabiltzailek hitz egin dute Twitter sare sozialean azken orduetan ikurrinaren gainean Eurovisionek hartutako erabakiari buruz; izan ere, ostegunean festibalaren antolatzaileek zerrenda bat plazaratu zuten, non zehazten zen zein bandera egongo diren "bereziki debekaturik" aurtengo festibalean (Stockholmen egingo dute, maiatzaren 14an), eta, horien artean, ikurrina agertzen zen aipatu zerrendan. Twitterreko erabiltzaile askok agertu diote maitasuna euskal banderari, eta harro erakutsi dute hainbat iruditan; halaber, haserrea helarazi diote Eurovisioni eta ikurrina errespetatzea galdatu.

Twitterren "hastagh"ak edo etiketak erabiltzen dira, txioetan, xede izanik txiokatutakoari garrantzia ematea eta berba edo esaldi jakin batzuk nabarmentzea; hain zuzen, ostegun gauetik zabaldutako etiketetan polemika hau ere sartu da. Kasu batzuetan, gainera, erabiltzaileek gehien erabili dituztenen artean ere kokatu dira gai honen gaineko etiketa batzuk; #ThisIsIkurrina, adibidez, hainbatek gehitu dute euren txioetan, ikurrinaren balioa aldarrikatzeko. Hemen daude adibide batzuk:

#ikurrina eta Eurovision ere izan dituzte ostiral honetan hizpide Twitterren. Kasu hauetan, bi motatako txioak tartekatu dira: informazio ematekoak eta iritzia eman nahi zutenak. Gehienetan, erabiltzaileek argi utzi dute ez daudela ados Eurovisionekin:

Elkarrizketan parte hartu dutenen artean, hainbat politikari eta alderdi ere izan dira, batez ere Euskal Herrikoak. Jazotakoa deitoratu dute, bai eta errektifikazioa eskatu ere:

I invite all Swedish to come and know Euskadi. Then I'm sure they will not understand anything @swedense #ThisIsIkurrina