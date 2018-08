Política

POLÉMICA

Eurovisión retira la ikurriña de la lista de las banderas prohibidas

eitb.eus

29/04/2016

Todos los partidos políticos y los gobiernos vasco y español han unido su voz para defender la enseña vasca.

La sorpresiva e inesperada inclusión de la ikurriña en una lista negra de banderas cuya exhibición está prohibida en la próxima edición de Eurovisión ha generado una breve pero intensa polémica, que ya ha remitido, pero que ha provocado la reacción de los gobiernos vasco y español y de todos los partidos políticos. Como pocas veces puede verse, formaciones e instituciones de todos los colores e ideologías han unido su voz para defender la enseña vasca.

La polémica saltó el jueves por la noche, al hacerse público en la página web de las empresas que comercializan las entradas para la próxima edición del festival una serie de directrices sobre las banderas y enseñas que tendrán permitido portar los y las asistentes al evento.

En estas directrices, la organización del certamen aclaraba que no está permitida la exhibición entre el público de banderas "locales, regionales o provinciales".

Sin embargo, esta prohibición genérica iba acompañada de una lista negra de nueve banderas específicas cuya exhibición estaba "especialmente no permitida". Entre las nueve enseñas expresamente citadas se encontraba precisamente la ikurriña, junto al estandarte del Estado Islámico. Otras de las banderas señaladas eran las de Paletina, Crimea y Kosovo.

La catalogación de la enseña vasca como bandera "especialmente" prohibida y, sobre todo, su equiparación con la del grupo terrorista ha levantado ampollas entre todos los partidos políticos, así como en el Gobierno Vasco y el español, que han mostrado su enfado y han instado al festival a rectificar y no criminalizar la ikurriña.

Gran polvareda política

En ese sentido, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamó a Eurovisión la exclusión de dicho listado de la ikurriña, bandera reconocida oficialmente como enseña de Euskadi. Además, afirmó que "no sería un mal gesto" que España se negara a participar en el certamen en el caso de que la organización no rectificase.

Durante toda la mañana el Gobierno Vasco ha mantenido contactos con la Embajada de Suecia en España y con los ministros en funciones de Asuntos Exteriores, Manuel García-Margallo, y de Sanidad, Alfonso Alonso, también presidente del PP vasco.

Representantes del Ejecutivo vasco han hablado también con el presidente y con el director corporativo de RTVE, José Antonio Sánchez y Enrique Alejo, respectivamente, a quienes solicitaron que exigiesen una rectificación rápida.

Por su parte, el ministro de Exteriores en funciones del Gobierno español, José Manuel García-Margallo, pidió una "rectificación urgente" y la Embajada española en Suecia hizo además una gestión urgente informal para que los organizadores de Eurovisión corrigieran la lista.

En cuanto a los partidos vascos, todos ellos, sin excepción, han mostrado unanimidad a la hora de defender el emblema vasco y señalar que su inclusión en la lista negra resultaba "ofensivo".

La reacción de Eurovisión

La polvareda levantada en torno al veto a la ikurriña ha obligado a Eurovisión a pedir disculpas "a todo aquel que se sienta ofendido".

En un comunicado, la organización del festival musical ha asegurado "comprender y reconocer la sensibilidad que ha podido despertar la publicación de una relación de enseñas 'prohibidas' de organizaciones y territorios, cada uno de ellos de muy diferente naturaleza".

La organización ha añadido que el listado de banderas "especialmente no permitidas" era una "no exhaustiva lista de ejemplos" que no estaba prevista para ser publicada, y que ha ordenado que este listado sea corregido.

En ese sentido, si la lista antes se denominaba "banderas prohibidas", y a continuación se explicaba que "las siguientes banderas están especialmente no permitidas", ahora la lista se llama "ejemplos de banderas prohibidas", y seguidamente añade que "las siguientes banderas son ejemplos de banderas especialmente no permitidas". Además, el estandarte del Estado Islámico está claramente diferenciado en otro listado bajo este epígrafe: "además de las banderas citadas anteriormente, esta bandera está estrictamente prohibida".

Asimismo, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), de la que depende el festival de Eurovisión y que aglutina a las televisiones públicas europeas, ha expresado sus disculpas y avanza que se publicará un texto oficial en sustitución de estas listas que no recogerá estos ejemplos.

Pese a estas medidas, la exhibición de la ikurriña seguirá estando prohibida para el público asistente al festival, ya que sigue vigente el veto a toda bandera "local, regional o provincial", si bien la enseña vasca ya no figura equiparada a la bandera del Estado Islámico.