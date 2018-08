Política

Comité Federal del PSOE

Sánchez pide 'unidad y confianza' al PSOE para ganar el 26 de junio

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/04/2016

Los socialistas han puesto en marcha las primarias para designar al candidato a presidente del Gobierno y el proceso de aprobación de las listas electorales.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy a los dirigentes de su partido "unidad y confianza" en él para poder ganar las elecciones generales del 26 de junio al PP.

Sánchez ha hecho este llamamiento en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, que se ha reunido en la sede de Ferraz para poner en marcha la convocatoria de primarias para designar al candidato a presidente del Gobierno y el proceso de aprobación de las listas electorales.

"En este momento trascendente, en esta encrucijada en la que se sitúa España estas próximas semanas hasta el 26 de junio, os quiero pedir la unidad y la confianza en vuestro secretario general", ha demandado el líder socialista.

Según Sánchez, el PSOE está "en mejores condiciones" para ganar porque los ciudadanos han visto en él "un verdadero instrumento de cambio y una organización que cumple con la palabra dada y que antepone el interés general al interés particular y habla de soluciones y no de sillones".

En alusión al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Sánchez ha asegurado que él es "mucho más humilde que otros líderes" porque "no aspira a asaltar los cielos, sino a sacar a los españoles del infierno de las políticas de la derecha".

En cuanto a la investidura fallida, el dirigente socialista ha admitido que "el cambio pudo ser y no fue", pero se ha mostrado convencido de que "el cambio será". Sánchez ha insistido en que "el adversario de PSOE no es Podemos, sino la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades laborales".

"La elección el 26 de junio es bien clara: o cambio o inmovilismo de un presidente del Gobierno que no aceptó los resultados del 20 de diciembre", ha resumido. El líder del PSOE ha vuelto a cerrar la puerta al acuerdo con Rajoy, a quien ha censurado por "no asumir en primera persona los casos de corrupción" y no haber dado respuesta a los deseos de regeneración democrática que piden los españoles.

Sánchez ha hecho hincapié en que "el único cambio posible" pasa por un acuerdo con Ciudadanos y Podemos, por el que seguirá apostando tras el 26 de junio.

Primarias y listas electorales

Al ponerse en marcha el proceso de primarias, Sánchez ha reiterado que "da un paso al frente" y que aspirará a repetir como cabeza de cartel.

El plazo de presentación de candidaturas comienza mañana, domingo, y se prolongará hasta el 7 de mayo, si bien se da por hecho que no hará falta consultar a las bases el 14 de mayo porque Sánchez no tendrá rival.

Por otra parte, Pedro Sánchez ha pedido a sus compañeros de partido que dejen a un lado el debate de las listas y que no caigan en la pelea de sillones que tanto han criticado de Podemos. "Nosotros no somos como Iglesias", ha dicho.