Política

Sortu

Arraiz augura 'poco recorrido' a la iniciativa Askatasunaren Bidean

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/05/2016

Respecto a su inhabilitación para cargo público, el presidente de Sortu ha asegurado que lo mejor de estos días ha sido "la solidaridad y el apoyo de gente de otros partidos como PNV, PSE y Podemos".

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha augurado "poco recorrido" a la iniciativa Askatasunaren Bidean llevada a cabo por expresos y exrefugiados críticos con la estrategia seguida por Sortu y ha reconocido que no le "duelen" sus críticas.

En declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Arraiz se ha referido también a su despedida del Parlamento Vasco de este viernes tras ser condenado por el TSJPV a dos años de cárcel e inhabilitación especial para cargo público por un delito de integración en organización terrorista.

En este sentido, ha reconocido que lo mejor que le ha pasado estos días es que ha contado con "solidaridad y apoyo de gente de otros partidos como PNV, PSE y Podemos".

"Este apoyo no me pertenece a mí y quiero regalársela a los demás para que la utilicen como base para unas nuevas relaciones políticas", ha afirmado.

De este modo, ha apostado por "normalizar" la política vasca ya que "no está normalizada cuando hay un partido que se obstina en no hablar con otro y no darle la mano", en referencia al PP, de quien ha considerado se va a ver "inhabilitado" por la ciudadanía vasca.

Asimismo, ha considerado que en caso de que Askatasunaren Bidean conformen un nuevo partido, éste "no va a debilitar mucho" a Sortu. "No quiero faltar al respeto a nadie pero me parece positivo que se presentaran porque cuando se hace ruido dentro de casa igual es solo uno el que lo hace pero parece que hay mucha gente", ha indicado, para añadir que, sin embargo, "cuando salen a la luz se ve cuántos son, quiénes son y los planteamientos que hacen".