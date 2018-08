Agirre lehendakariaren ondarea, New Yorken

75 aniversario

El legado del lehendakari Agirre llega a New York

07/06/2016

La Universidad de Columbia acogerá el próximo jueves un congreso internacional sobre el lehendakari José Antonio Agirre.

Con motivo del 75 aniversario del paso del lehendakari José Antonio Agirre por Berlín en su larga y dolorosa huida hacia el exilio, destacadas entidades internacionales están llevando a cabo un completo programa conmemorativo.

Así, el congreso internacional 'The International Legacy of Lehendakari Jose Antonio Agirre’s Government', que ya se celebró en Reno y en Berlín, llegará este jueves 9 de junio a la Universidad de Columbia en New York.

El congreso comenzará a las 09:30 horas con una presentación de la directora para la Promoción y Difusión del Euskera del Instituto Vasco Etxepare, Mari Jose Olaziregi, y Amaia Agirre, miembro del Agirre Lehendakari Center y nieta del lehendakari Agirre.

Entre los actos programados que se prolongarán durante toda la jornada, destaca la conferencia que ofrecerá el lehendakari Juan José Ibarretxe.

