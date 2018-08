Política

Comité Federal del PSOE

Sánchez confirma el no a Rajoy y se compromete a liderar la oposición

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/07/2016

Además, el líder socialista ha dado a entender que no intentará formar gobierno si Rajoy fracasa.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmado este sábado en el Comité Federal que los socialistas votarán 'no' a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y se ha comprometido a liderar la oposición y a hacerlo de una manera "firme y convencida".

Sánchez ha confirmado tres 'noes' al PP: ha rechazado la gran coalición que le pide Rajoy, ha asegurado que no apoyará al Gobierno 'popular' desde fuera y ha insistido en que su voto en la investidura no será a favor ni una abstención. "De las tres opciones, abstención, voto a favor y voto en contra los socialistas votaremos en contra", ha garantizado, entre aplausos de sus compañeros.

Además, ha insistido en que los socialistas se comprometen hoy a "liderar la oposición". Pero, como para eso "tiene que haber un gobierno", ha exigido a Rajoy que se "ponga a trabajar", "cumpla con su responsabilidad y acuerde con los partidos afines un nuevo gobierno". "Depende de usted, pero no cuente con los socialistas para ello", ha recalcado.

El líder socialista ha dado a entender en su discurso que no intentará formar gobierno si Rajoy fracasa, ya que, el líder socialista ha asegurado que su partido hará una oposición "útil" con el principal objetivo de "reconstruir los consensos rotos".