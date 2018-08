Política

La Fiscalía advierte que Otegi no se puede presentar a las elecciones

12/08/2016

El fiscal jefe, Javier Zaragoza, afirma que el caso de Otegi es diferente al del parlamentario Iker Casanova.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito en el que advierte de que Arnaldo Otegi no se puede presentar a las próximas elecciones autonómicas del 25 de septiembre, según ha explicado Radio Euskadi . El fiscal jefe, Javier Zaragoza, afirma que el caso de Otegi es diferente al del parlamentario Iker Casanova.

En el caso de Casanova, el Ministerio Público afirmó que dado que la sentencia no había especificado a qué cargos públicos se extendía su inhabilitación, no podía impedírsele ocupar el escaño del Parlamento Vasco.

En la resolución que condenó a Otegi se produce el mismo vacio, pero el fiscal Zaragoza entiende que no se pueden aplicar los mismos razonamientos porque en su caso fue condenado a una inhabilitación adicional, la del derecho al sufragio pasivo, es decir, la de presentarse como candidato para cualquier cargo político y esa inhabilitación se mantiene hasta el año 2021.

El fiscal de la Audiencia Nacional reclama además se remita a la Junta Electoral de Gipuzkoa, la sentencia de condena a Otegi del 2011, la sentencia del Tribunal Supremo en la que se resuelve el recurso de casación del condenado, la liquidación de la condena relativa a las penas de inhabilitación especial y el auto de enero de 2016 que desestima el recurso de súplica y mantiene la ejecución de la pena de inhabilitación especial o cargo público.

Junta Electoral de Gipuzkoa

Ahora le corresponde a la Junta Electoral de Gipuzkoa resolver la cuestión y cumplir las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional.

Euskal Herria Bildu tiene previsto registrar sus candidaturas la semana que viene. El día 24 se publicarán, y en los dos días siguientes pueden impugnarse ante la Junta Electoral, que proclamará las listas definitivas el 29 de agosto y las publicará el 30.

El juez ordinario deberá resolver cómo muy tarde el 3 de septiembre, existen otros dos días más para presentar una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Arnaldo Otegi fue condenado a seis años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por haber intentado reconstruir Batasuna a las órdenes de ETA a través de Bateragune. La condena de prisión la cumplió el 1 de marzo del presente año y la pena de inhabilitación se extiende hasta el 28 de febrero de 2021.

Calparsoro

Por otro lado, el fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dijo ayer que comparte y asume las iniciativas y actuaciones que emprenda la Audiencia Nacional sobre la candidatura a lehendakari de Arnaldo Otegi en cumplimiento y ejecución de la pena de inhabilitación.

En su día Calparsoro dijo que no se podía ejecutar la resolución de la Audiencia Nacional porque el fallo no especificaba a qué cargos no podía concurrir Arnaldo Otegi.

Calparsoro cree que, en principio, es aplicable al candidato a lehendakari por EH Bildu la inhabilitación para el ejercicio de derecho a sufragio pasivo a la que se le condenó por la Audiencia Nacional, según ha manifestado hoy en Onda Vasca.

No obstante, considera que "hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu" de que no se le puede impedir concurrir a los comicios, y ha afirmado que será el Tribunal Constitucional el que tenga "la última palabra".

