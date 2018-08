Política

Investidura

Rajoy se lleva el portazo del Congreso y Sánchez busca la alternativa

agencias | redacción

02/09/2016

El candidato del PP no ha logrado la mayoría simple necesaria. Sánchez ha llamado a las "fuerzas del cambio" para buscar una solución al "atasco político".

El candidato del PP para la presidencia, Mariano Rajoy, ha vuelto a fracasar en la segunda votación de la investidura, en la que era suficiente con la mayoría simple, tras haber recibido más votos en contra (180) que a favor (170).

El resultado ha sido de 170 votos a favor, 180 en contra y ninguna abstención, exactamente los mismos apoyos que obtuvo en la primera votación del pasado miércoles, en la que requería la mayoría absoluta de la Cámara.



Tal y como estaba previsto, Rajoy ha obtenido el respaldo de los diputados del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC), UPN y Foro, y el rechazo del resto de partidos de la Cámara.

Sánchez llama a las "fuerzas del cambio"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su "no" definitivo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno español, al tiempo que ha llamado al PP a "extraer conclusiones del fracaso de su candidato" y a las "fuerzas del cambio" para buscar una solución al "atasco político" del país.

"Ustedes deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria de su candidato, sé que no lo van a hacer, les conocemos", les ha dicho Sánchez a los diputados del PP, en lo que ha parecido una invitación a cambiar de candidato, en su intervención en la última jornada del debate de investidura de Rajoy, previa a la segunda votación.

Tras mostrarse convencido de que el PP no cambiará a Rajoy porque su "estrategia" es ir las "terceras elecciones", ha admitido que la "responsabilidad" del bloqueo que vive el país es de "todos los partidos" políticos y de "todos y cada uno de los diputados".

En ese punto, se ha dirigido a las "fuerzas del cambio", Ciudadanos y Podemos, para llamarles a buscar juntos una "solución al atasco político" que vive el país.

"Si actuamos todos, encontraremos una solución y, no les quepa duda, de que el grupo parlamentario socialista formará parte de la solución", ha ofrecido el líder socialista.

Rajoy achaca a Sánchez la repetición las elecciones

Rajoy, por su parte, ha achacado a Sáchez el "deseo poco confesable" de que se repitan por tercera vez las elecciones, una circunstancia ante la que ha advertido de que eso tendrá coste y "pasará una alta factura" que habrá que pagar entre todos.

Rajoy ha realizado una última llamada a la responsabilidad para que los socialistas faciliten que España cuente ya con un gobierno en plenitud de funciones.

El presidente de Gobierno en funciones ha preguntado directamente a Sánchez "por qué no dice con franqueza qué es lo que se pretende" al bloquear la formación de un gobierno sin ofrecer una alternativa política, económica y constitucionalmente viable.

Una alternativa que Rajoy ha dicho que supone que no tiene Sánchez "porque no existe, salvo la poco deseable opción de un frente heterogéneo, extremista y contradictorio".

Iglesias dice que es la última oportunidad de Sánchez

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE y a su secretario general de que pueden estar ante la última oportunidad de liderar un Gobierno con un acuerdo con Podemos, le ha pedido que la aproveche y que si no lo hace diga hoy mismo que lo que quiere son otras elecciones.

Iglesias ha utilizado hoy un tono más rotundo para dirigirse al PSOE en la segunda sesión del debate de investidura de Mariano Rajoy, en la que le ha reprochado al PSOE que no quiera un acuerdo con Podemos y le ha exigido que dé la cara ante los ciudadanos.

"Entonces explique a los ciudadanos que quieren que se repitan las elecciones", ha enfatizado.

Rivera avisa a PP y PSOE que no cuenten con él para una investidura no viable

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al PP y al PSOE de que no van a poder contar con su partido para una nueva investidura que no sea viable y, por tanto, no participarán en los "fracasos" ni de Mariano Rajoy ni de Pedro Sánchez.

"No lo vamos a hacer", ha recalcado Rivera, porque Ciudadanos no va a participar en este "teatro" si de lo que se trata es de seguir "en este bucle, pensando en las sillas y no en los españoles".

PNV insta a PP, PSOE, Podemos y C's al desbloqueo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha emplazado hoy a PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos a ejercitar el "patriotismo" del que presumen, a asumir sus responsabilidades y a demostrarlo desatascando el bloqueo institucional de España, sin contar con los nacionalistas vascos.

"Presumen de ser los partidos que estructuran España (...) Los cuatro se definen como patriotas españoles, pues ejerciten su patriotismo", ha señalado Esteban.

Se ha quejado de las "intoxicaciones varias" sobre lo que haría el PNV en el futuro ante una hipotética segunda investidura, después de las elecciones vascas y gallegas del próximo día 25, y ha dejado claro que su partido va a seguir manteniendo la misma postura después de los comicios que ahora.

EH Bildu no cree en alternativas

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Marian Beitialarrangoitia, ha descartado que en los dos próximos meses se consiga una "alternativa de gobierno en clave de democratización del Estado", aunque ha defendido que las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre pueden ser "un hito".

Beitialarrangoitia ha reiterado su "no" al candidato Mariano Rajoy y ha afirmado que la única forma de blindar los derechos sociales de los vascos es "haciéndonos con todos los instrumentos de decisión".

