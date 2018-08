Política

Tarjetas 'black'

Blesa dice que las tarjetas eran parte del sueldo

Agencias | Redacción

30/09/2016

Blesa ha tildado de "muy graves" las acusaciones y ha asegurado que las tarjetas opacas eran una modalidad de retribución a los consejeros y directivos.

Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, ha asegurado este viernes, 30 de septiembre, en la Audiencia Nacional que las tarjetas opacas eran una modalidad de retribución a los consejeros y directivos conocida tanto dentro como fuera de la entidad y sobre las que ni el Banco de España ni Hacienda “nunca pusieron tacha alguna”.

Blesa, que en la sesión del juicio por las tarjetas 'black' en el que se le acusa de apropiación indebida sólo ha querido someterse a las preguntas del Ministro Fiscal, del tribunal y de su defensa, ha tildado de “muy graves” las acusaciones y, en tono irónico, ha preguntado que como es posible esconder está practica en una organización de miles de personas”.

“Tengo la plena convicción de haber actuado legítimamente”, ha insistido Blesa, que ha asegurado que las tarjetas “claro que se veían”, y ha añadido que si la auditoría encargada a Bankia tenía dudas acerca de naturaleza, “podía haber ido al plan contable de la caja”, por lo que ha calificado las acusaciones que pesan sobre él de “muy graves”.

Según ha explicado, los auditores “lo conocían todo perfectamente, cuál era el tratamiento fiscal, todos los conceptos, todo, pero luego lo omiten en el informe que se envió al FROB y que sirvió de base para la acusación”.

Asimismo, sobre los documentos de Excel aportados por Bankia, que este viernes han sido ratificados por la sala como prueba y que revelaron unos gastos de más de 436.000 euros por parte del expresidente de Caja Madrid, Blesa ha afeado que contienen “numerosas inexactitudes”.

En este sentido, Blesa ha asegurado que las hojas de cálculo Excel no son un “documento mercantil ni de un movimiento de cuenta o una suma de extractos bancarios”, por lo que Blesa no reconoce los gastos que en ellas aparecen ya que no puede “contrastarlos”.

Tras casi dos horas de interrogatorio y entre una fuerte expectación mediática, la sala ha aplazado al próximo martes 4 de octubre la siguiente declaración prevista, la de Rodrigo Rato.

