EH Bildu elige a Maddalen Iriarte como posible candidata a lehendakari

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/10/2016

EH Bildu ha precisado que la "decisión definitiva" de presentar o no candidata a lehendakari en la sesión de investidura, dependerá de la marcha de las conversaciones con el PNV.

A la espera de conocer si las negociaciones que mantiene con el PNV fructifican, las bases de EH Bildu han decidido este sábado presentar a su parlamentaria Maddalen Iriarte, que concurrió a las elecciones vascas como cabeza de lista por Gipuzkoa, como candidata a lehendakari.

No obstante, EH Bildu ha precisado que la "decisión definitiva" de presentar o no candidata a lehendakari en la sesión de investidura en el Parlamento vasco, dependerá de la marcha de las conversaciones que mantienen con los jeltzales. De hecho, de forma previa a conocerse los resultados de la asamblea, y en declaraciones a Radio Euskadi, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha asegurado que la designación de la candidata a lehendakari se realiza "de forma provisional" y "en el caso de que no fructifiquen las negociaciones" con el PNV.

La citada determinación ha sido adoptada por la coalición soberanista en una "asamblea abierta" que ha celebrado esta mañana en el parque tecnológico de Donostia-San Sebastián para debatir sobre la situación política, las conversaciones para conformar Gobierno en la CAV y la eventual presentación de un candidato a lehendakari en la sesión investidura que tendrá lugar en el Parlamento Vasco.

Iriarte ha sido elegida con un porcentaje de votos favorable que aún no ha sido anunciado, por los participantes en la asamblea que, según han señalado a fuentes de EH Bildu, previamente se habían decantado "por abrumadora mayoría" - en una votación a mano alzada - por presentar su propia candidata a la Lehendakaritza.

Posteriormente, los miembros de la asamblea han debido elegir a su candidata a lehendakari entre las tres aspirantes: Maddalen Iriarte, Jasone Agirre y Miren Larrión, estas dos últimas cabezas de lista por Bizkaia y Álava, respectivamente, en las pasadas elecciones vascas.

Iriarte se ha mostrado "conmovida" por la designación, al "haber sido elegida entre tanta gente preparada". "Es un honor para mí tomar el testigo de Arnaldo Otegi como candidato a lehendakari. Me voy a dejar la piel en esta labor de poder llevar a este pueblo a otro lugar", ha señalado.



La parlamentaria vasca ha asegurado que será "un gran honor representar a las mujeres y hombres de este pueblo que no se resignan a ser ciudadanos de segunda".