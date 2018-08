Política

Investidura de Rajoy

Rajoy ve 'muy razonable' la decisión de abstenerse del PSOE

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/10/2016

Considera que la resolución aprobada por el Comité Federal del PSOE incluye aspectos sobre los que se puede hablar y llegar a acuerdos en el futuro.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha calificado hoy de "muy razonable" la decisión del Comité Federal del PSOE de apostar por la abstención en segunda votación en su investidura, y ha asegurado que España tiene "un gran futuro" si hay "voluntad" por parte de todos.

En un desayuno informativo en el que ha presentado al líder del PP catalán, Xavier García Albiol, Rajoy ha valorado así la decisión de los socialistas que le permitirá volver a ser investido presidente del Gobierno.

Rajoy también ha asegurado que se pone "en el lugar del otro" y ha dicho que ha leído la resolución que ayer aprobó el PSOE, en la que según ha dicho hay "cosas que son buenas" y "sobre las que se puede hablar" en el futuro.

Mariano Rajoy ha expresado su confianza en que España pueda contar pronto con un gobierno "en plenitud de funciones" que podrá seguir velando por los "intereses y el bienestar" de los catalanes y del resto de los españoles.

Un gobierno, ha prometido, que estará "abierto al diálogo y al entendimiento" y que "va a cumplir y hacer cumplir la ley". Además, Rajoy ha augurado "un gran futuro por delante" para España.

No obstante, no ha querido "entrar en detalles" por no considerarlo oportuno hacerlo hoy, y ha añadido que ya lo hará "en el Parlamento", aludiendo de forma implícita a su debate de investidura.