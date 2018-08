Política

Debate del Estado de Navarra

Barkos critica el panorama 'dramático' que se encontró su Gobierno

Agencias | Redacción

27/10/2016

Ha puesto en valor los acuerdos alcanzados durante su Gobierno y el hecho de que se "haya mantenido el compromiso de estabilidad generado en torno al acuerdo programático".

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha criticado el panorama "dramático" y "desalentador" que se encontró su Ejecutivo a su llegada y ha destacado que durante el primer año de legislatura su equipo se "ha afanado" en "hacer frente" a esta situación. También ha criticado la jefa del Ejecutivo foral la situación que se encontró su gabinete en el ámbito educativo, que presentaba "auténticas emergencias", al igual que todo lo concerniente a los derechos sociales, con "recortes en dotaciones para empleo social, en subvenciones o ayudas a la dependencia".

Igualmente, Uxue Barkos ha criticado la situación en la que se encontraban los ayuntamientos a la llegada de su Gobierno, así como "la emergencia, o directamente desastre, del panorama en las áreas de cultura o deporte".

Barkos, en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Comunidad foral, ha repasado la situación que se encontró su Gobierno, una Navarra "con una deuda de 3.323 millones de euros" y con "un montante de 64 millones de euros, con tendencia creciente hasta 2030, a pagar cada año en concepto de peajes en sombra".

"Nos encontramos con unas arcas forales absolutamente exhaustas, vacías", ha criticado Barkos, para señalar que, en materia de desarrollo económico, "no podemos hablar de herencia recibida, básicamente porque no hemos recibido nada, no sólo nosotros, sino especialmente la sociedad navarra". "En materia de desarrollo económico, en materia de apuesta industrial nos encontramos sin un solo proyecto de iniciativa impulsada por el Gobierno foral", ha cuestionado.

Asimismo, la presidenta navarra ha criticado que "nunca haya existido la más mínima voluntad en desarrollar la ley del Vascuence en los temas relacionados con la atención a la ciudadanía", además del "deliberado y obtuso estancamiento de cualquier solución para la difusión normalizada de ETB".

Cuatripartito

En el inicio de su intervención Barkos ha puesto en valor los acuerdos alcanzados durante su Gobierno y el hecho de que se "haya mantenido el compromiso de estabilidad generado en torno al acuerdo programático". La reforma fiscal y los Presupuestos, ha continuado, han sido "dos elementos fundamentales para la estabilidad de nuestra sociedad".

Según ha dicho, "en este primer año resultaba vital poner en marcha, y hacerlo con rapidez, el proceso de reposicionamiento de la Comunidad foral en el marco europeo y más concretamente en lo relativo al eje atlántico". "Hoy podemos decir que la reincorporación de Navarra a la eurorregión con Aquitania y la CAV es un hecho con consecuencias incontestables en el desarrollo socioeconómico, cultural y de desarrollo local de nuestra Comunidad", ha dicho.

dad", ha dicho.