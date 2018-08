Política

última hora

Fallece Rita Barberá tras sufrir un infarto

agencias | redacción

23/11/2016

La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha sido atendida por sanitarios del SUMMA, que han confirmado su muerte.

La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha fallecido tras sufrir un infarto en un céntrico hotel de Madrid.

A las 7.03 de este miércoles el 112 ha recibido un aviso desde el hotel Villa Real, ubicado en la plaza de las Cortes, informando de que una mujer de 68 años necesitaba atención médica al haber sufrido un infarto.

Efectivos del SUMMA se han trasladado inmediatamente al lugar, donde le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante media hora, pero han sido infructuosas, por lo que finalmente han tenido que confirmar su fallecimiento.

El juez encargado de practicar el levantamiento del cadáver ha llegado poco después de las 09:30 horas al hotel madrileño donde ha fallecido Rita Barbera, y poco antes de las 10:30 han abandonado el hotel el juez encargado del levantamiento del cadáver y la Policía.

Los servicios funerarios se han desplazado al hotel Villa Real y están trasladando el cuerpo de Rita Barberá al Instituto Anatómico Forense, han confirmado fuentes 'populares'.

Hasta el hotel Villa Real, situado frente al Congreso de los Diputados, se han desplazado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; el portavoz del PP en esa Cámara, José Manuel Barreiro, el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz; la exalcaldesa 'popular' de Cádiz, Teófila Martínez y el diputado 'popular' Rafael Merino, entre otros.

Las reacciones a la muerte de Rita Barberá no se han hecho esperar y, por ejemplo, el pleno del Congreso de los Diputados ha guardado un minuto de silencio, en el que no han participado los diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos y parte del Grupo Mixto.

Rita Barberá declaró el lunes en el Tribunal Supremo por el caso Imelsa y en su declaración ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido negó cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP. Se limitó a reconocer que entregó 1.000 euros al partido en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros.

Ayer, martes, Rita Barberá no acudió al Pleno del Senado, aunque había llamado a la Cámara para comunicar que no lo haría porque no se encontraba bien. Fuentes parlamentarias han explicado que la senadora tenía previsto asistir a la sesión plenaria. De hecho, había quedado para comer como hacía habitualmente con otros senadores valencianos.