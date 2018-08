Política

sesión de investidura

Iriarte propone un gobierno libre, independentista y feminista

Iker González | EITB.EUS

23/11/2016

Las políticas sociales, el derecho a decidir y la igualdad han centrado su alocución. La intención de EH Bildu es que en 2018 se haga una consulta vinculante sobre el nuevo estatus político.

presenta

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha presentado un gobierno libre, independentista, feminista, de izquierdas y solidario.

En la primera intervención de la sesión de investidura que se está desarrollando en el Parlamento Vasco, Iriarte ha apelado a un gobierno junto con el PNV y Elkarrekin Podemos.

"Ofrecimos al PNV y Elkarrekin Podemos un gobierno (…) ahora no ha podido ser, pero nuestra oferta sigue en pie", ha afirmado.

"El nuestro será un gobierno feminista. Garantía de un proyecto de vida, que pondrá la longevidad en el centro de las políticas públicas, un proyecto para organizar otro modelo", así ha comenzado el discurso Iriarte.

Además, ha propuesto un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros, que consideran el mínimo para tener un sueldo digno y ha asegurado que con los recursos actuales se puede organizar.

Respecto a las pensiones, la candidata a lehendakari de la coalición ha propuesto una pensión mínima de 1.080 euros.

Autogobierno

La candidata de la coalición también ha explicado su propuesta en relación al derecho a decidir, porque es "un tema que hay que trabajar aquí y ahora". "Es obligatorio que dentro de cuatro años podamos decir a la gente: sí, lo hemos hecho. Hemos cumplido vuestro mandato".

"Para ello -ha añadido- mi grupo propondrá poner en marcha inmediatamente una comisión sobre autogobierno en el Parlamento, para que en dos años como mucho tenga preparados dos documentos principales".

Por una parte, que Euskal Herria "está preparada para, de manera democrática, materializar el derecho a deceidir, y que no va a renunciar a ese derecho, tampoco en el futuro".

"Por otra parte, para materializar el derecho a decidir, la unilateralidad, bilateralidad... no me gustan mucho los términos del debate, porque no me parecen claros. Si fuera por nosotros, el cometido de esa comisión o subcomisión sería escribir directamente una Constitución", ha aseverado Iriarte.

Por último, ha afirmado que Madrid "negará lo que se decida aquí", por ello, ha explicado que la intención de EH Bildu es que en 2018 se haga una consulta vinculante sobre el nuevo estatus político.

EiTB

Iriarte también se ha referido a los medios de comunicación públicos: "El modelo ha fracasado, porque una vez más se ha copiado el modelo de Radio Televisión Española, pero hay más modelos en el mundo, otras formas de hacer".

"El euskera tiene que ser la prioridad, la calidad de la información tiene que ser la realidad, los miembros de los partidos tenemos que saber que la calidad no se mide con el cronómetro", ha afirmado.

En ese sentido, ha asegurado que "no solo sobre EiTB, tenemos que hacer una reflexión sobre el espacio comunicativo vasco".

Asimismo, la candidata Iriarte también se ha referido a los presos, y ha lamentado las víctimas generadas por la dispersión. Ha citado el accidente sufrido esta semana por unos familiares de presos.

"He venido a pedir la confianza de esta cámara porque creo que este país necesita avanzar. He pedido la confianza porque creo que este pueblo quiere decir al mundo entero de que aquí hay un pueblo y que quiere vivir mejor", ha sido su último mensaje.

Iriarte ha utilizado unos 75 minutos de los 90 minutos para presentar su propuesta de gobierno como candidata a lehendakari. Después, el candidato y lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, presentará las bases del acuerdo firmado ayer, martes, con el PSE-EE.

