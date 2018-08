Política

Coalición, 18 años después

PNV y PSE-EE firman el acuerdo de gobierno

22/11/2016

Ortuzar, Mendia y el lehendakari Iñigo Urkullu rubrican el pacto que posibilitará el gobierno de la XI legislatura.

Los máximos dirigentes del PNV y del PSE-EE han firmado este mediodía el acuerdo programático y de estructura de gobierno para los próximos cuatro años.

El acto solemne ha tenido lugar en el Parlamento Vasco, dónde el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Andoni Ortuzar; la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu han sellado el pacto.

En la comparecencia pública tras la firma, Ortuzar y Mendia han explicado los extremos del acuerdo ante una sala de prensa abarrotada de periodistas. Ambos han destacado que se trata de un "buen acuerdo" para Euskadi, que supone "un paso adelante" en la política vasca, según ha destacado Ortuzar. Mendia ha apostillado que puede "servir de guía para solucionar, salvando todas las distancias, algunos otros asuntos en España".

Reforma del Estatuto

El presidente del PNV ha asegurado que su partido quiere un nuevo estatus político esta legislatura y ha confirmado que seguirá planteando una "consulta habilitante" por parte de los vascos sobre la reforma estatutaria aunque no esté recogida en el acuerdo con el PSE-EE.

El máximo representante del PNV ha destacado que no han querido poner fechas para lograr un pacto del nuevo estatus, pero ha asegurado que su partido "quiere que este tema quede zanjado, planteado, decidido, etc, esta legislatura". "Lo decimos con claridad, se lo hemos dicho al PSE-EE, y creo que el partido Socialista está convencido de que esto es así. Otra cosa es que ellos le dan un valor principal a una cosa que no está en nuestra mano, que es un posible cambio constitucional", ha explicado.

La líder del PSE-EE, Idoia Mendia, por su parte, ha advertido de que el proceso será largo y complicado. Mendia ha afirmado que las discrepancias que PNV y PSE tienen en materia de autogobierno "se trabajarán desde el Parlamento" -donde cada uno tiene libertad para defender sus postulados-.

Consulta 'habilitante'

En el apartado referido al autogobierno, que ocupa 10 de las 71 páginas del documento, se establece que la ponencia creada en el Parlamento Vasco hará un borrador de un nuevo Estatuto de Autonomía en un plazo de 8 meses desde su constitución y se reconoce a los dos socios la "libertad para defender" sus "respectivos postulados y planteamientos" en esta materia, pero no se habla de la consulta "habilitante" que propone el PNV.

Preguntado por si los jeltzales renuncian a esta consulta, Ortuzar ha contestado que el PNV sigue defendiendo esta fórmula de consultar a los ciudadanos sobre el acuerdo que se alcance en el Parlamento Vasco, antes de que se inicie en las Cortes Generales una reforma del Estatuto y así lo planteará en la ponencia de autogobierno.

"Es un instrumento de legitimación de un acuerdo político parlamentario", ha insistido Ortuzar.

Cuatro pilares

Ambos partidos gobernarán en coalición, una fórmula que jeltzales y socialistas retoman 18 años después de haber compartido ejecutivo por última vez en Euskadi.

Bajo el epígrafe "Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor Autogobierno", el texto fue ratificado por unanimidad ayer por la Asamblea Nacional del PNV y el Comité Nacional del PSE-EE. El documento, de 70 páginas pivota en torno a cuatro ejes: autogobierno, paz y convivencia, empleo y economía, y políticas sociales (éstas dos últimas ocupan tres cuartas partes del mismo).

Entre otros aspectos, jeltzales y socialistas se ponen como objetivo bajar el paro por debajo del 10% o consolidar el RGI. Se aboga, además, por una reforma legal del Estatuto de Gernika, y que se posibilite el debate del derecho a decidir en la ponencia sobre autogobierno.

La firma se produce la víspera del arranque del pleno de investidura del lehendakari de la XI legislatura, que se celebrará miércoles y jueves. Así, previsiblemente, el candidato del PNV y el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, será reelegido para el cargo el 24 de noviembre en segunda votación y por mayoría simple, con el respaldo de 37 parlamentarios, los 28 de su grupo y los nueve del PSE-EE.

