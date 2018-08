Política

Por los incidentes de Alsasua

Los familiares de los detenidos en Alsasua dicen sentirse 'indefensos'

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/12/2016

Han acudido al Parlamento navarro para pedir ayuda.

Familiares de los detenidos por su presunta relación con la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua han afirmado sentirse "indefensos, desamparados y abrumados" por "todo lo que está pasando" y han demandado al Parlamento de Navarra que les "ayude" a "tener voz y llegar a los estamentos que sean oportunos" para que el caso "retorne a la Audiencia de Navarra" y se "trate con justicia".

"No justificamos ningún tipo de violencia, pero estamos convencidos de que estos hechos debían ser juzgados en Pamplona", han asegurado.

Madres de los arrestados, siete de los cuales ingresaron en prisión por un presunto delito de terrorismo, han comparecido este viernes en el Parlamento de Navarra, a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, para "exponer la situación que se está viviendo como consecuencia de los hechos sucedidos el pasado 15 de octubre".

Los familiares, que han estado acompañados por representantes de la plataforma 'Altsasuarra ta harro', han comenzado su intervención agradeciendo esta "oportunidad" para explicar su "grave" situación tras "unos hechos que nunca debieron de ocurrir". "Nunca deben de ocurrir, ni en Alsasua ni en ningún otro lugar", ha señalado Amaia Amilibia, madre de una de los detenidos.

Según ha indicado, las familias sienten que "se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, dando por hecho algo que no ha sido juzgado ni probado". "Se habla como agresores, en lugar de investigados. Sus nombres, sus apellidos, ocupación, estudios e incluso el DNI han sido publicados sin pudor, mientras que a nuestras casas no ha llegado ninguna notificación oficial. Nos hemos ido enterando de todo esto por la prensa, eso es muy duro", ha remarcado.

Tras incidir en la idea de que "la indefensión" a la que se ven inmersos es "enorme", ha señalado que no alcanzan a entender la acusación de terrorismo". Además, ha afirmado que las familias no entienden las detenciones cuando los jóvenes "han demostrado su voluntad de testificar" y que tampoco entienden "semejantes medidas cautelares", ya que "han reiterado su voluntad de no fugarse".

Por su parte, Isabel Pozueta, madre de otro de los detenidos, ha apelado a la Cámara foral a que "nos ayuden a reconducir este caso". Ha agradecido al Parlamento la declaración institucional que aprobó y ha esperado que este respaldo "tenga una continuidad". Además, ha expresado la disposición de las familias a reunirse con "todos los grupos políticos", ya que "hablar de justicia no tiene ideología".