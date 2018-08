Política

Día de la Constitución

PNV y EH Bildu no ven razones para celebrar el Día de la Constitución

agencias | Redacción

06/12/2016

El PNV dice que no apoyará reformar la Constitución sin abordar la cuestión vasca y EH Bildu considera que solo a la sociedad vasca le corresponde decidir sobre su futuro.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido hoy de que no cuenten con el PNV para realizar una reforma de la Constitución si no da solución a las aspiraciones nacionales del País Vasco y Cataluña.

Esteban y el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, han comparecido hoy en una rueda de prensa en Bilbao con motivo del aniversario de la aprobación de la Constitución española, para señalar que los nacionalistas vascos no tienen nada que celebrar en esta jornada.

"No nos hemos identificado nunca con esta Constitución porque el PNV es un partido vasco y cree en la nación vasca, el pueblo más antiguo de Europa, y queremos ser reconocidos como nación", ha dicho Esteban antes de recordar que en el referéndum de 1978 el PNV pidió la abstención y que en Euskadi la Constitución fue aprobada "solo por el 30 por ciento" del censo.

Esteban ha subrayado que el PNV mantiene la misma posición respecto a la Constitución desde 1978 y que ese planteamiento vale también a la hora de abordar su posible reforma.

"La modificación tendrá que ser para acometer y hacerse eco del problema territorial en Euskadi y Cataluña, si no, no tiene mucho sentido ni soluciona nada. Que no cuenten con nosotros para una reforma que no aborde el problema nacional vasco", ha avisado.

Abiertos 40 ayuntamientos gobernados por EH Bildu

Por su parte EH Bildu, a través de su parlamentario Pello Urizar, ha explicado la decisión de EH Bildu de trabajar hoy en los diferentes ámbitos en los que interviene. "Hoy EH Bildu marca distancia frente a una celebración ajena al sentir mayoritario de la sociedad vasca. Por eso, sin obligar a nadie a sumarse a la iniciativa, hoy estamos trabajando con normalidad en nuestras sedes y en las diferentes instituciones en las que estamos presentes. Además, en alrededor de 40 ayuntamientos gobernados por EH Bildu también se ha dado la opción de trabajar en el día de hoy" ha afirmado.

Para concluir, el portavoz de EH Bildu ha señalado que "con este gesto queremos poner de manifiesto que hoy por hoy, la única opción que plantea el Estado es mantenernos en la dependencia. Frente a ello, reivindicamos que es a la sociedad vasca a quien le corresponde decidir sobre el futuro de nuestro país y sobre las cuestiones que le afectan".

Podemos Euskadi a favor de que se recoja el derecho a decidir

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, en declaraciones a Europa Press, ha defendido la necesidad de reformar la Constitución española y que, en su modificación, se recoja el derecho a decidir y el blindaje de derechos sociales.

En este sentido, ha asegurado que la Constitución debe blindar "los derechos de la ciudadanía y los derechos sociales" y, debería recoger "cauces democráticos" para resolver la cuestión territorial. "Es decir, que se recoja el derecho a decidir en la Constitución", ha añadido.

En su opinión, "no tendría sentido" abordar una reforma constitucional "sin abordar los problemas que hay que enfrentar" y "una de las cuestiones fundamentales" es la del derecho a decidir.

echo a decidir.