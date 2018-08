Política

AGRESIÓN DE ALSASUA

Zoido al Gobierno navarro: 'Es grave no apoyar a los guardias civiles'

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/12/2016

La portavoz del Gobierno de Navarra ha rechazado las críticas del ministro del Interior y ha recordado que lo primero que hizo el Ejecutivo foral es expresar una condena 'rotunda' de lo ocurrido.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha apelado a la responsabilidad del Gobierno de Navarra y ha asegurado que insistir en esa "equivocación" de no apoyar los dos guardias civiles y a sus parejas agredidos en Alsasua es "muy grave".



Zoido ha respondido en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado de UPN Carlos Salvador sobre la actitud del Ejecutivo navarro y otras instituciones de la Comunidad Foral que, según él, han apoyado a los agresores de los agentes en esa "escalada de hostigamiento" a la Guardia Civil que solo pretende "sembrar odio".



Tras reiterar el apoyo del Gobierno central a los guardias y sus parejas, Zoido ha instado a ser "muy claro" y a no dejarse llevar por "simpatías y alianzas políticas a veces no deseables".



"Las libertades deben ser respetadas y para un gobierno responsable, ese respeto debe ser algo fundamental y da igual la creencia política, sexual, o religiosa. Aquel que no lo haga, se equivoca, e insistir en esas equivocaciones es muy grave", ha enfatizado el titular de Interior.

Respuesta del Gobierno de Navarra



La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha rechazado las críticas del ministro del Interior y ha recordado que lo primero que hizo el Ejecutivo foral es expresar una condena "rotunda y explícita" de lo ocurrido.

En conferencia de prensa, Solana ha afirmado que en el Gobierno de Navarra han asistido "con asombro y con bastante preocupación" a las informaciones sobre la intervención de Zoido en el Congreso.

Ha aseverado que el Gobierno de Navarra seguirá trabajando en "la defensa de las libertades de todas las personas, de todos los hombres y de todas las mujeres, en concreto de esta comunidad, pero en un sentido universal también". Ha cuestionado asimismo la pregunta realizada por UPN, con la que "quizá se ha pretendido la polémica".

