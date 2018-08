Política

Sentencia del TSJPV

El Gobierno Vasco recurrirá al Supremo la sentencia sobre las 35 horas

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/12/2016

Mientras el Tribunal Supremo no tome una decisión los trabajadores de la administración vasca tendrán una jornada laboral de 35 horas semanales.

El Gobierno Vasco recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula la jornada laboral de los funcionarios vascos, establecida en 35 horas semanales, con lo que la resolución no tendrá efecto hasta que el alto Tribunal no resuelva el recurso, según han confirmado fuentes del Gabinete de Urkullu.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha estimado el recurso formulado por la Abogacía del Estado contra el decreto de 12-2016 del 2 de febrero del Gobierno Vasco por el que se reducía la jornada de trabajo anual de los funcionarios vascos para el año 2016 y se reinstauraban las 35 horas. En su recurso, la Abogacía del Estado aludía a que esa jornada era superior a las 37,30 horas que establecía la norma básica estatal.

Tras evaluar detenidamente la resolución judicial y debatir el asunto en el Consejo de Gobierno de este martes, el Ejecutivo autónomo ha decidido recurrir en casación al Tribunal Supremo.

El alto Tribunal deberá decidir si admite o no a trámite el recurso y, en caso afirmativo, posteriormente, resolverlo. Mientras tanto, los funcionarios vascos mantendrán su actual jornada de 35 horas semanales.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha indicado que el "origen de la controversia" es una Disposición Adicional incluida en la Ley 2/2012 de los Presupuestos Generales del Estado. Erkoreka ha afirmado que, durante más de 30 años, la facultad de fijar la jornada laboral de los funcionarios correspondía a cada administración pública, hasta que "llegó la mayoría absoluta de Mariano Rajoy" y aprobó esa Disposición.

A su juicio, es una "intromisión" en la capacidad de las comunidades y administraciones autonómicas para fijar la jornada laboral de sus empleados. Por ello, además del recurso a esta sentencia, van a hacer un emplazamiento al conjunto de los grupos parlamentarios que trabajan en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, para que "cierren filas en torno al propósito de suprimir" la citada Disposición Adicional, que es el "origen de toda la problemática".

Recurso del Gobierno español contra la 26 promoción de la Ertzaintza

El portavoz del Gobierno Vasco también se ha referido a la formalización, por parte del Gobierno español, de la demanda interpuesta contra la 26 promoción de la Ertzaintza, integrada por 250 agentes, que ya recurrió la Abogacía del Estado el 28 de septiembre.

A su juicio, ésta es "una agresión más que podía haberse ahorrado" el Ejecutivo central, "y que nadie comprende". Es más, considera que "quiebra el ambiente de entendimiento" entre los dos gobiernos. "Que se mantengan con esta beligerancia los recursos es algo que no se acaba de entender y que el Gobierno Vasco interpreta como una agresión", ha insistido.

Respecto a la posibilidad de que se utilice la tasa de reposición de diferentes ejercicios para ubicar a los ertzainas afectados, Erkoreka ha explicado que el Gobierno vasco no ha decidido nada al respecto y cree que lo que hay que esperar primero es a conocer la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que todavía no ha dado suficientes pasos como para que podamos conocer su alcance y contenido. "Hasta que este aspecto no se clarifique, el Gobierno vasco no va a tomar ninguna decisión", ha añadido.

