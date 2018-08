Podemos de Vitoria pide la renuncia de la senadora Elvira García

Política

18/02/2017

El Gobierno Vasco va a desahuciar a la senadora alavesa por no abonar el alquiler social del que disfruta.

El Consejo Ciudadano Municipal de Vitoria-Gasteiz ha pedido a la senadora de la formación Elvira García que renuncie a "todos sus cargos" ya que no quieren ser "partícipes y cómplices de actitudes poco ejemplares".

Asimismo, ha indicado que en la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos Vitoria, celebrada este viernes, la senadora tuvo oportunidad de dar sus explicaciones y "manifestó su voluntad de dimitir de éste órgano".

En un comunicado, el Consejo Ciudadano Municipal de Vitoria se ha referido a la situación que vive la senadora alavesa Elvira García a quien el Gobierno Vasco va a desahuciar por no abonar el alquiler social del que disfruta.

"Ejercer un cargo público y asumir el compromiso que se adquiere con la ciudadanía para defender y garantizar sus derechos no puede suponer de ninguna manera una situación de privilegio para quien lo ocupa", señala el comunicado, que subraya que "en ningún caso se pueden poner por delante los intereses personales o económicos frente a las necesidades de la gente a la que se representa".

"Pedimos, no obstante, respeto ante la vida privada y circunstancias particulares de las personas que nos representan en las instituciones. Consideramos perjudicial difundir hechos no contrastados y juicios de valor que no ayudan en absoluto a dar las explicaciones que la ciudadanía merece", concluye.

