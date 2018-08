Política

Debate del estado de la nación

NaBai acusa a Zapatero de llevar a cabo una política de 'atajos'

Redacción

15/07/2010

La segunda jornada del debate del estado de la nación ha estado marcada por el fallo del Estatut. NaBai, UPyD y UPN han criticado la gestión de Zapatero.

El debate del estado de la nación ha continuado esta mañana con el turno de los partidos con menor representación parlamentaria y el PSOE.

La primera jornada del debate de política general concluyó ayer a las 22:25, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, terminó su última contestación a los portavoces del grupo de ERC-IU-ICV.

Ya habían pasado casi siete horas y media desde el inicio del debate, que comenzó a mediodía el propio Zapatero con su discurso inicial ante la Cámara.

Después, ya por la tarde, intervinieron el líder del PP, Mariano Rajoy; el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida; el del PNV, Josu Erkoreka; y los representantes de ERC, Joan Ridao; IU, Gaspar Llamazares; e ICV, Joan Herrera.

Hoy es turno de Ana Oramas (CC), Rosa Díez (UPyD), Carlos Salvador (UPN), Uxue Barkos (NaBai) y José Antonio Alonso (PSOE).



Zapatero: "Gestionar el fallo del Estatut no es fácil"



Así, el jefe de Gobierno ha pedido a la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, que no le responsabilice de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y que le muestre "un poco de solidaridad" porque ahora tiene que gestionar sus consecuencias "y no es cosa fácil".

Zapatero ha reprochado a la diputada navarra que le responsabilice de cuestiones como el bloqueo de la renovación de los magistrados del TC o el fallo de este Tribunal sobre el Estatuto catalán.

"Ahora me toca gobernar las consecuencias de la sentencia", ha afirmado Zapatero, antes de pedir a la diputada de NaBai "un poco de solidaridad" porque "no es una cosa fácil".

Asimismo, ha negado al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que la llamada "España plural" haya sufrido una "involución" durante su mandato, ni siquiera con la sentencia sobre el Estatut.





UPyD pide anticipadas



La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha acusado a Zapatero de estar estimulando "el desacato" a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut intentando desarrollar "por otras vías" los artículos declarados inconstitucionales --"pura corrupción política de las instituciones", ha resumido-- y ha vuelto a solicitarle un adelanto electoral tras haber roto "el contrato democrático".

Díez ha centrado su discurso en criticar la actitud de Zapatero con respecto al Estatut y, en concreto, le ha echado en cara que ayer se quejara de la reforma catalana hubiera sido recurrida ante el Alto Tribunal. En palabras de la líder de UPyD, eso lo mismo que decir que le gustaría seguir gobernando "con una ley inconstitucional".





NaBai critica los "atajos" de Zapatero

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha acusado a Zapatero de llevar a cabo una política de atajos, sin atender a los compromisos de los ciudadanos y solo pensando en el compañero de viaje que más se acomoda a sus pretensiones para tomar el siguiente camino.

En este sentido, ha comentado que la vía de la política de atajos de Zapatero y su falta de previsión ha llevado al país a enfrentarse "al peor de los rostros de los minotauros", con cerca de cinco millones de desempleados, la bajada de sueldos a los funcionarios y el recorte de las pensiones.

La diputada de NaBai ha hecho un recorrido por los "atajos" tomados por Zapatero, y se ha referido a la crisis económica y al desempleo, a la medida de los 400 euros que hoy "pasa factura al déficit", a la supresión de impuestos en la antesala de la crisis y al recorte de gastos conocido como "el tijeretazo".







UPN pone a la selección como ejemplo



Por su parte, el portavoz de UPN, Carlos Salvador, ha pedido hoy al presidente del Gobierno que "sea patriota y haga las cosas bien", emulando a la selección española que representa el "patriotismo de bandera", que tan bien ha entendido el pueblo español.

Salvador ha sido el único portavoz que se ha referido a la selección de fútbol para destacar los valores que representa y que han llegado a todos los españoles, que estos días han inundado la calle de banderas españolas, "sin ningún tipo de complejos y con orgullo".

El diputado de UPN también ha comparado a España con un paciente aquejado de una enfermedad, de "extrema gravedad", con pronóstico reservado, falto de "pulso" político y a la espera de que un equipo médico "de fuera" aporte un nuevo tratamiento.