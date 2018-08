Política

Urkullu informó el martes a Rajoy sobre el desarme de ETA

18/03/2017

Urkullu se reunió el pasado martes con el presidente del Gobierno de España en La Moncloa para informarle sobre el desarme de ETA, según ha confirmado Joseba Egibar en Radio Euskadi.

El lehendakari Iñigo Urkullu informó personalmente al presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy de los planes de desarme de ETA. Ambos dirigentes mantuvieron una reunión el pasado martes en La Moncloa, según han publicado hoy varios medios.

El portavoz parlamentario del PNV Joseba Egibar ha confirmado esa información hoy en el programa Parlamento de Las Ondas de Radio Euskadi. Según ha dicho, el objetivo de esas conversaciones era solicitar al dirigente del PP que se "dejara hacer" y que el Gobierno español esté "a la altura de las circunstancias".

"No estoy en el secreto de la conversación, pero la intencionalidad es ésa, dejar hacer y estar a la altura de las circunstancias para que cinco años y medio después de que una organización decida dejar las armas y que no sepa o no acierte o no se le deje desarmar es una historia que, con el transcurso del tiempo se demuestra que ha estado mal gestionada", ha apuntado.

Al parecer, Urkullu pidió el domingo pasado una reunión a Rajoy para notificarle las informaciones que le habían llegado sobre el desarme, y el presidente español le citó para el martes por la tarde.



En el encuentro el lehendakari le transmitió la intención de ETA de culminar su desarme para el 8 de abril a través de la sociedad civil y cargos electos vascos, y le pidió que facilitara el proceso.