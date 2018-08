Política

DESARME DE ETA

'Informaremos sobre todos los elementos del desarme'

19/03/2017

'Será un acto masivo donde participarán diferentes sensibilidades del espectro sindical, político y social', ha dicho el 'artesano de la paz' Txetx Etcheverry.

La escenificación del desarme de ETA tendrá lugar en Ipar Euskal Herria y será un acto masivo el que participará una amplia representación política, social y sindical. Así lo ha asegurado Txetx Etcheverry uno de los 'artesanos de la paz' en Radio Euskadi. Aunque no ha adelantado detalles sobre cómo será el acto del 8 de abril, sí ha asegurado que se informará a la sociedad de forma transparente en los próximos días.

"Será en Iparralde e informaremos sobre todos los detalles cuando corresponda. Será un acto masivo donde participarán diferentes sensibilidades del espectro sindical , político y social vasco. Estamos acordando con diferentes sectores y entidades sobre la forma de participación de cada uno", ha dicho.

Preguntado sobre la negativa del Gobierno galo a implicarse en el proceso, Etcheverry ha dicho que seguirán trabajando con "toda la voluntad para alcanzar la implicación de las instituciones". Las declaraciones del ministro de Interior de Francia "no cambian nada" el panorama actual para el activista de la paz. "De todas maneras nunca hemos hablado de contrapartidas. Al contrario, siempre hemos dicho que no hay contrapartidas. En mi opinión, las declaraciones de ayer demuestran que el ministro no ha entendido nuestro mensaje. Nosotros estamos muy tranquilos y llevaremos a cabo nuestro compromiso con mucha humildad", ha añadido.

Etcheverry ha querido subrayar que no es ETA quien está gestionando el camino hacia el 8 de abril, "tal y como está difundiendo parte de la prensa española". "El 8 de abril es una decisión de los artesanos de la paz, de la sociedad civil, no de ETA", ha concluido.

Si bien no ha especificado el día concreto, ha asegurado que "toda la información será comunicada a la sociedad la semana que viene".