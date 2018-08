Política

'El acto del 8 de abril servirá para dar sentido al desarme'

04/04/2017

Mixel Berhokoirigoin, uno de los 'artesanos de la paz', asegura que no habrá acto institucional, si bien esperan que las instituciones asistan al acto en Baiona.

"Histórico", "algo posibilitará aquello que hasta ahora no era posible". Así ha descrito el acto del 8 de abril Mixel Berhokoirigoin, uno de los miembros del grupo de Luhuso, también llamados 'artesanos de la paz'. En su opinión, el acto servirá para "dar sentido al desarme", ya que éste no es tan solo "un tema técnico o mecánico". Asimismo, ha anunciado que darán lectura a un manifiesto "muy importante".

Entrevistado en el programa "Egun On Euskadi" de ETB-1, Berhokoirigoin ha desmentido un extremo de la información surgida entorno al llamado "Día del Desarme". Según ha aclarado, el 8 de abril no habrá un acto institucional como tal, ya que corresponde a éstas organizarlo. Sin embargo, ha mostrado su esperanza de que las instituciones tomen parte en el acto de Baiona. "El 8 de abril no es solo obra de los artesanos de la paz; han trabajado instituciones, expertos, asociaciones... será el resultado de todo ese trabajo", ha subrayado.

Berhokoirigoin ha rehusado ofrecer detalles sobre cómo se desarrollarán las operaciones de desarme, aunque ha subrayado que el desarme será "completo y verificado". Ha confiado en que tanto el gobierno español como el galo no "entorpezcan" esas operaciones, y ha insistido en que todavía están ultimando todo el proceso.

Sobre el acto de Baiona, el 'artesano de la paz' ha anunciado que se dará lectura a un manifiesto "muy importante", que "marcará el pasado y también el futuro que deseamos", ha subrayado.

El 8 de abril será, en palabras de Berhokoirigoin, un día "histórico", ya que "se ha logrado retirar esa gran piedra que obstruía el camino". Tras el desarme, "será posible todo aquello que hasta ahora no lo era", ha dicho, al tiempo que ha vaticinado que tras este acto "se darán muchos pasos más" hacia la pacificación de Euskal Herria.

Berhokoirigoin ha confirmado que el acto del sábado, que esperan "multitudinario", será "muy diverso", ya que se prevé la presencia de personalidades de Iparralde, Hegoalde e incluso de "ámbitos más extensos como del Estado francés y Europa". Lejos de ser una "celebración", el de Baiona "será un acto serio, respetuoso", ha subrayado el activista.

Ante aquellos que restan importancia al 'Día del Desarme', el 'artesano de la paz' ha lanzado la siguiente pregunta: "¿Es el desarme una buena o mala noticia? Si la consideramos buena, no hay que generar tensión. Tenemos que asegurarnos de que todo sale bien", ha explicado. Con ETA "completamente" desarmada, Berhokoirigoin ha vaticinado, no obstante, un camino "largo y complejo".

