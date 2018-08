Política

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento Vasco pedirá hoy el traslado del 'Guernica' de Picasso

AGENCIAS | REDACCIÓN

27/04/2017

PNV apoyará la propuesta de EH Bildu, y PSE y PP condicionan su traslado a los informes técnicos sobre el estado del cuadro.

El Parlamento Vasco pedirá hoy, jueves, el traslado a Euskal Herria de la obra 'Guernica' de Picasso, un día después de que se cumpla el 80 aniversario del bombardeo de la localidad vizcaína por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.

El PNV apoyará la proposición no de Ley planteada por EH Bildu, aunque ha propuesto una enmienda de adición, en la que reclama que, en caso de que no se pueda trasladar definitivamente la obra a Euskal Herria, se exponga temporalmente en Bilbao.

Por su parte, el PSE-EE y el PP, a través de sendas enmiendas a la totalidad, condicionan el traslado del 'Guernica' a los informes técnicos que se emitan sobre el estado en el que se encuentra el cuadro, con el fin de que no sufra daños, según fuentes parlamentarias.

Por su parte, Elkarrekin Podemos no ha enmendado la iniciativa, pero no votará a favor del texto tal como está elaborado. La coalición de izquierdas cree que, además de tener en cuenta los informes técnicos, hay que destacar que el 'Guernica' "tiene una relación histórica con Gernika, pero también con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil, con la República, con la paz y con la violación de los derechos humanos". "La cultura no es patrimonio de un lugar, sino que es patrimonio de todos", asegura.

La parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha presentado una proposición no de Ley en la que recuerda que el cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso "es conocido en el mundo entero porque denuncia de viva voz la guerra y la represión de los derechos humanos".

