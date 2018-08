Política

Entrevista en Radio Euskadi

El PNV cuestiona el informe sobre terrorismo de EE. UU.

06/08/2010

El presidente del GBB, Joseba Egibar, se ha preguntado "en qué se basa" para decir "exactamente qué es lo que no se hacía" en anteriores ejecutivos que "se hace ahora".

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, se ha preguntado "en qué se basa" el informe sobre el terrorismo del Departamento de Estado de EE.UU., en el que se indica que el Gobierno de Patxi López "ha implantado una política contra el terrorismo más inequívoca para enfrentarse a ETA". En este sentido, ha añadido que "habrá que ver" en este documento "exactamente qué es lo que no se hacía" en anteriores ejecutivos que "se hace ahora".

En una entrevista a Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha explicado que no conoce el informe, sino la noticia "catapultada a titulares", y ha señalado, en este sentido, no saber "dónde están los informes de años anteriores y, en su caso, en qué basa semejante afirmación, porque induce al comparativo con respecto a situaciones anteriores".

Según ha indicado, "habrá que ver" en el informe "exactamente qué es lo que no se hacía" que sí "se hace ahora" o "exactamente qué comparativo introduce".

Además, ha añadido que, "en todo caso, supongo que se refiere también a lo que entienden ellos como amenaza del terrorismo islámico, etc., y esto dicho por los americanos y cuando la embajada informa de esa manera y concluye tan nítidamente con respecto a esos peligros. Ya sabemos que el concepto de seguridad aplicado por los americanos. Cuando entra por la puerta, las libertades y derechos saltan por la ventana".



Regreso de la Vuelta a Euskadi



El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha criticado que el retorno de la Vuelta Ciclista a España al País Vasco "es un ejercicio de identificación con el territorio que evidentemente tiene un impulso político, como las selecciones".

Egibar ha señalado que, transcurridos más de 20 años desde la última vez en que esta competición pasó por Euskadi, "las autoridades del Estado y del Gobierno vasco, que apenas iba a hacer ejercicios de carácter identitario", han decidido traer la vuelta a España al País Vasco.

Al respecto, ha asegurado que esta decisión "confirma un ejercicio de identificación con el territorio que evidentemente tiene un impulso político, como las selecciones".

"Yo personalmente sí tengo otra selección, la vasca, pero no es oficial por el veto de España o, en la de pelota, por el de Francia. Pero yo no puedo ser de la nación que me impide tener mi propia selección", ha manifestado.



"Es posible" que se hayan reunido con Batasuna

Por otro lado, Egibar ha afirmado que "es posible" que la reunión del PNV con Batasuna ya se haya producido, aunque en todo caso no lo van a confirmar ni desmentir, puesto que estos encuentros no tienen "vocación de ser públicos".

Egibar ha manifestado que el PNV incribe sus relaciones con Batasuna "en un marco de normalidad", lo que significa que "en principio" los encuentros entre ambas formaciones "no tienen vocación de ser públicos".

"Si fuéramos a celebrar una próximamente no lo diríamos y es evidente que si hemos celebrado la reunión la prensa no se ha enterado", ha enfatizado. Preguntado por si ésta ya se ha producido, Egibar se ha limitado a responder "no sé, pero es posible".

"Quien pretenda criminalizar el diálogo tiene una idea del sistema democrático que nada tiene que ver con la concepción del PNV", ha señalado Egibar ante las críticas.