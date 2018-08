Política

GOBIERNO VASCO

El Gobierno Vasco, dispuesto a reunirse con Rajoy pero 'sin urgencia'

AGENCIAS | REDACCIÓN

06/06/2017

Erkoreka ha asegurado que, de momento, no hay fechas para la reunión pendiente entre Rajoy y Urkullu. 'La posición vasca es de disposición permanente a la cita, pero sin urgencia', ha dicho.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha comentado hoy que desde el Ejecutivo de Vitoria están dispuestos a mantener la reunión pendiente entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, pero no hay fecha ni una "urgencia especial" para esta cita.

Erkoreka ha comparecido hoy tras el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo, reunido en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Busturia (Bizkaia), con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Se le ha preguntado por tres reuniones que afectan a la Administración vasca: la comisión de seguimiento de la conferencia de presidentes y los posibles encuentros entre Rajoy y Urkullu, y entre la vicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Erkoreka sobre transferencias pendientes.

Respecto a la primera, el portavoz ha dicho que todavía no han recibido una convocatoria oficial, y por tanto no conocen el orden del día. El lehendakari no acudió a la última conferencia de presidentes, aunque hoy Erkoreka ha recordado que, desde entonces, Euskadi ha participado en grupos de trabajo derivados de esta conferencia.

Tampoco hay fechas para la reunión pendiente entre Rajoy y Urkullu. Preguntado si podría ser o no antes de las vacaciones de verano, Erkoreka ha bromeado comentando que "depende calendario vacacional de cada uno".

El portavoz ha añadido "la posición vasca es de disposición permanente a la cita, pero sin urgencia".

Respecto a la posible cita sobre las transferencias pendientes, en la misma línea, el portavoz ha comentado que el Gobierno de España "conoce perfectamente cuáles son las pendientes (como seguridad social, prisiones o puertos y aeropuertos) o los trabajos de actualización en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco".