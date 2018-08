Política

Cuando era concejala

Desestimada la demanda contra Barkos por presunto cobro indebido de dietas

Agencias | Redacción

13/07/2017

El Tribunal de Cuentas no ha apreciado requisitos legales para declarar que Barkos cobrara dietas por asistir a reuniones que no se realizarán como denunció Justitia et Veritas.

Según la sentencia, las reuniones de Barkos no parecen desproporcionadas. Foto: EiTB. Según la sentencia, las reuniones de Barkos no parecen desproporcionadas. Foto: EiTB.

Noticias (1) El Tribunal de Cuentas juzga a Barkos por las dietas cobradas como concejal El Tribunal de Cuentas ha desestimado hoy la demanda contra la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, presentada por la asociación Justitia et Veritas aduciendo un presunto cobro irregular de dietas cuando era concejala del Ayuntamiento de Pamplona. Según la sentencia, no se ha apreciado que concurran los requisitos legalmente establecidos para poder declarar "la existencia de responsabilidad contable en relación con la actuación de Barkos, al no estar probado que la demandada cobrara dietas por asistencia a reuniones de su grupo municipal que no se realizaran, en el periodo 2008-2012". La acusación solicitaba la devolución de 208 610 euros alegando un presunto cobro irregular de dietas que Barkos percibió mientras compaginaba su puesto como concejala en el Ayuntamiento de Pamplona y diputada en el Congreso. De esos 208 610 euros, Justitia et Veritas reclamaba a Barkos 69 435 y pedía también la devolución de unos 139 174 euros por dietas supuestamente fraudulentas que sus compañeros pudieron cobrar al avalar ella con su firma las reuniones que daban derecho a la percepción. La asociación entendía que si Barkos pasaba la semana en Madrid no podría acudir a las reuniones municipales que su grupo celebraba en la capital navarra. Según la sentencia, las reuniones de Barkos no parecen desproporcionadas ni difíciles de realizar y sostiene que a ellas no tenían por qué asistir todos los miembros del grupo político.

