Turull: 'Cualquier paso hacia el 1-O no será un problema, sino un honor'

15/07/2017

El nuevo conseller de Presidencia y portavoz del Govern ha reafirmado su compromiso con el referéndum y ha remarcado que 'la determinación es absoluta': 'No lo podrán frenar'.

El nuevo conseller de Presidencia y portavoz del Govern de Cataluña, Jordi Turull, ha aseverado que cualquier paso que tenga que dar, desde su nueva responsabilidad, para organizar el eventual referéndum del 1 de octubre ''no será un problema, sino un honor''.



En una entrevista en la emisora catalana Rac 1, Turull, que este viernes tomó el relevo de Neus Munté, ha reafirmado así su compromiso con el referéndum y ha remarcado que ''la determinación es absoluta'', por lo que ha avisado al Estado: ''No lo podrán frenar''.



A escasos días de que el próximo martes afronte la compra de urnas el Govern remodelado, con las incorporaciones también de Joaquim Forn (Interior) y Clara Ponsatí (Enseñanza), Turull ha subrayado que ''todas las decisiones serán colegiadas'' y ha añadido que ''cualquier paso hacia el 1 de octubre no lo veo como un problema, sino como un honor''.