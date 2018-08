Política

Pastor no cree que estemos ante un 'proceso de paz irreversible'

20/09/2010

El dirigente socialista cree que considerarlo así es hacer una "interpretación generosa" del último comunicado de ETA. Por otra parte, ha asegurado que el PSE estará en la negociación PNV-Gobierno.

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha rechazado la valoración realizada por la izquierda abertzale ilegalizada del último comunicado de ETA, puesto que cree que considerar que estamos ante un "proceso de paz irreversible" es hacer una "interpretación generosa" de las palabras de la organización terrorista. A su juicio, esto responde a sus "buenos deseos" para "interpretar una realidad que no es".

Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, Pastor ha afirmado que el nuevo comunicado de ETA difundido ayer es un "déjà vu" porque en el no hay "nada nuevo" respecto al anterior, puesto que considera que "la literatura suena distinta pero no aporta nada al contenido". Por ello, la valoración del mismo que hicieron los socialistas para el anterior texto "se mantiene íntegramente" para el nuevo.

No obstante, ha reconocido que "produce cierto alivio saber que al menos durante un tiempo ETA dice que va a dejar de matar". "No es mala noticia, aunque no es desde la noticia que esperamos", ha resumido.

Sobre la conveniencia de la participación de mediadores internacionales entre ETA y el Gobierno, Pastor ha señalado que no sabe si "es buena o mala idea", pero que en todo caso responde al "empeño" de la banda terrorista por "trasladar la responsabilidad" a los demás, algo que considera que "a estas alturas" es "bastante hipócrita y sarcástico". "No sé qué hay que negociar con ETA más allá de su desaparición y la entrega de las armas", ha insistido.

Por otra parte, el portavoz socialista ha elogiado el "comportamiento y actitud tremendamente prudente y cautelosa, yo diría que impecable" que a su juicio ha tenido el PNV con los comunicados. Ello se debe, a dicho, a que "estamos bastante escamados después de unos cuantos procesos de paz", y especialmente tras el último, en que los participantes se sintieron "engañados por el mundo de ETA y Batasuna".

En lo que respecta al "diagnóstico común" que reclamaron los jeltzales, Pastor ha señalado que éste "ya existe" y ha pedido que después de cada comunicado de ETA no se dé un "concurso de ideas" donde todos tengan que presentar alguna iniciativa.

Por otra parte, el dirigente socialista ha defendido que a pesar de las "reflexiones personales" del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, reclamado más protagonismo a Patxi López, "el lehendakari está donde tiene que estar, liderando la política de firmeza y de tolerancia cero hacia la violencia".





Presupuestos Generales del Estado

Por otra parte, Pastor ha afirmado que el PSE-EE "estará presente" en la negociaciones entre el Gobierno central y el PNV sobre los Presupuestos de 2011 y que "estará al tanto minuto a minuto" de lo que se trate en las reuniones.

En cualquier caso, ha matizado que de momento desconoce si dicha presencia se concretará en que un representante del socialismo vasco se siente en la mesa de negociaciones.







Políticas activas de empleo

Sobre la cuestión previa planteada por el PNV de acordar el traspaso a Euskadi de la competencia de las políticas activas de empleo antes de comenzar las negociaciones sobre las cuentas públicas, Pastor ha dicho que este acuerdo está "bastante avanzado y que únicamente quedan flecos".