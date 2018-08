Política

Nuevo comunicado de ETA

ETA pide la implicación de la comunidad internacional

Redacción

21/09/2010

En un comunicado remitido a Gara y Berria, ETA reafirma su apuesta por una "resolución democrática del conflicto" y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que impulse el proceso de paz.

Según informan Gara y Berria en sus respectivas ediciones impresa y digital, ETA muestra en comunicado su respeto y agradecimiento a los firmantes de la Declaración de Bruselas, que se presentó el pasado mes de marzo para solicitar de ETA un alto el fuego permanente y verificable, y del Gobierno español una respuesta adecuada.



Esta vez, ETA plantea a la comunidad internacional "una propuesta integral" para solucionar "el conflicto vasco", más allá de "pasos parciales", en la que haya compromisos de todas las partes y se desarrolle una negociación. Asimismo, asegura que está dispuesta a estudiar conjuntamente con los mediadores internacionales firmantes de la Declaración de Bruselas "los pasos necesarios para una solución democrática al conflicto vasco, incluidos los compromisos" que debería adoptar la propia organización.

En el comunicado hecho público trece días después de la declaración en la que daba a conocer el cese de sus acciones armadas, ETA manifiesta que "ante la cerrazón de Francia y España, ETA ha hecho zarpar de nuevo el barco de la oportunidad para la resolución democrática del conflicto. Y ha tomado la primera decisión sin echar el ancla, con disposición de navegar en aguas más profundas".



"Han pasado seis meses desde la Declaración de Bruselas de marzo (...). Como es sabido, en estos seis meses ETA no ha llevado a cabo acciones armadas. Para entonces ETA ya había dado la orden de cesar en sus acciones a los grupos operativos que tenía preparados", explica.







"La solución está en Euskal Herria"

ETA muestra además su disposición a establecer los compromisos que debe adoptar ella misma y reitera su llamamiento a la comunidad internacional a que impulse y participe en el proceso para resolver de forma "permanente, justa y democrática este secular conflicto", aunque entiende que "la clave de la solución está en Euskal Herria".







Segundo comunicado en 2 semanas



ETA anunció hace dos semanas en un vídeo adelantado por la cadena británica BBC y remitido posteriormente al diario Gara que hace "varios meses" tomó la decisión de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas".

Enla filmación, no obstante, la banda no citó el término "alto el fuego" y tampoco realizó ninguna referencia temporal, por lo que no quedó clarosi se trataba de un cese definitivo o temporal de la violencia.