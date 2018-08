Los Mossos cierran el acceso al Parlament por motivos de seguridad

Los Mossos d'Esquadra han confirmado esta mañana que "por motivos de seguridad" el parque de la Ciutadella de Barcelona, donde se encuentra la sede del Parlament, estará cerrado al público durante todo el día de hoy.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá a petición propia ante el pleno del Parlament a las 18:00 horas de hoy para trasladar los resultados de la jornada del 1-O, con una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña encima de la mesa.

Desde primera hora de esta mañana, los Mossos han situado varios furgones policiales frente a las entradas del parque y también junto al edificio del Parlament.

Por motivos de seguridad Parque Ciutadella cerrado al público durante todo el día. For security reasons Ciutadella Park will be closed today