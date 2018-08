Política

Cataluña

El PSOE cree que si Puigdemont convoca elecciones 'no cabe' el 155

Agencias | Redacción

25/10/2017

La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha exigido al presidente Mariano Rajoy que "ponga orden en su gobierno sobre lo que va a hacer en Cataluña".

Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que "si Puigdemont acepta la legalidad y el marco constitucional y convoca elecciones no cabe ni política ni jurídicamente" la aplicación del artículo 155.

La portavoz socialista ha exigido al presidente Mariano Rajoy que "ponga orden en su gobierno sobre lo que va a hacer en Cataluña", ya que hay "divergencias entre la vicepresidenta y sus ministros".

Rajoy únicamente ha constatado que "devolver la legalidad y la convivencia pacífica en Cataluña y restablecer el derecho y las libertades de los ciudadanos" forma parte de sus prioridades de acción.

Aprovechando su pregunta a Rajoy sobre las "prioridades de acción de su Gobierno", Robles le ha reclamado que dijera "qué va a hacer con la reforma constitucional" y con los Presupuestos de 2018, a los que ha descartado apoyar.

Rajoy le ha reprochado a la diputada socialista que no puede votar los Presupuestos sin conocerlos, y le ha contestado que "nadie se ha enterado de a qué reforma constitucional se refiere", afeándole que "cuente una historia de Puigdemont que nada tiene que ver" con la pregunta del orden del día.

"Si no leyera tanto los datos que le escriben sus colaboradores, contestaría las preguntas que se le formulan desde este grupo parlamentario", le ha contestado Robles.

Rajoy quiere elecciones y "restablecer la legalidad"

El presidente Rajoy ha asegurado que está de acuerdo con el PSOE y Ciudadanos en que deben celebrarse cuanto antes unas elecciones autonómicas en Cataluña, pero ha subrayado que además hay que "restablecer la legalidad".

Así ha respondido a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, cuando le ha preguntado qué va hacer el Gobierno para asegurarse de que las elecciones sean "libres y seguras" y que no haya "pucherazos” y que nadie, en particular los no independentistas, sufra "coacciones y amenazas".

"Celebrar elecciones urgentes es una sabia decisión", ha dicho Rajoy, pero también "hay algo que es muy importante, que es recuperar la legalidad". "Sin ley no hay democracia posible" ni respeto a los derechos de las minorías, ha añadido el presidente.

Rajoy ha defendido que con la aplicación del 155 "está previsto convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses". "A mí me gustaría, y a usted también, y al PSOE también, por lo menos antes, que se celebrasen a la mayor celeridad posible y con todas las garantías", ha añadido.

Rivera ha insistido en unas elecciones precoces, y opina que los partidos no independentistas serían los más votados. Además, el líder de Ciudadanos dice no fiarse de la Generalitat y pide que España "garantice el resultado" de los comicios.

"¿De verdad el comité de sedición de Puigdemont va a ser el encargado de organizarnos las elecciones o vamos a tener el coraje y la serenidad de organizar unas elecciones libres y limpias?", se ha preguntado.